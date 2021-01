Hannover

Oliver Röttger ist verärgert. Der zweifache Vater hatte bereits vor Weihnachten darauf gedrängt, dass Schulen pandemiesicher gemacht werden – Raumlüfter, Acrylglaswände und FFP2-Masken sollte es in allen Schulen geben: „Nichts ist passiert“, sagt der 43-Jährige. Die Zeit seit dem 14. Dezember, seit der Sonderregelung vor Weihnachten, sei ungenutzt geblieben. Daraus folgt eine Befürchtung, die nicht nur Röttger als Vater von Schulkindern beschäftigt, sondern vor allem in seiner Funktion als Vorsitzender des Regionselternrates: „Durch die Schulschließungen können die Inzidenzzahlen gesenkt werden. Doch dieser Effekt verpufft sofort, wenn die Schulen ohne pandemiegerechten Infektionsschutz wieder geöffnet werden“, so Röttger im NP-Gespräch.

In Zusammenarbeit mit Stadtelternräten und Elternvertretern verschiedener Schulen hat Röttger sich deshalb mit der Forderung nach Infektionsschutzmaßnahmen in Schulen erneut an das Kultusministerium sowie die Region Hannover gewandt. „Die Nachbesserungen im Infektionsschutz müssen oberste Priorität haben“, findet der 43-Jährige.

„Bis Schulkinder geimpft werden können, wird noch einige Zeit vergehen“

Die Kritik ist eindeutig: Die bisherigen Maßnahmen des Kultusministeriums und der Region Hannover seien stets sehr kurzfristig gedacht: „Doch wir brauchen ein langfristiges Konzept, denn bis Schulkinder geimpft werden können, wird sicherlich noch einige Zeit vergehen“, vermutet der Regionselternratsvorsitzende. Ohne eine bessere Ausstattung zum Infektionsschutz würden Schulen bei erneuter Öffnung ein Pandemietreiber bleiben: „Und dass Schulen nicht viel zum Infektionsgeschehen beitragen, hat sich längst als Fehleinschätzung herausgestellt“, betont Röttger.

Die Lösung: Die Investition in Raumlüfter, Acrylglaswände und die Versorgung aller Schüler mit FFP2 Masken. Nach Angaben des Landeselternverbands würde eine Ausstattung mit Raumlüftern und Plexiglas 1,5 Milliarden Euro für sämtliche Klassenräume an deutschen Schulen kosten. „Das ist verhältnismäßig wenig, wenn man bedenkt wie viel Geld in die Wirtschaft gepumpt wird,“ findet Cindy-Patricia Heine vom Landeselternverband. Sowohl Regionselternrat als auch Landeselternverband pochen demnach auf eine verbesserte Ausstattung in Schulen.

In einem offenen Brief an das Kultusministerium fordert der Regionselternrat außerdem, dass Schulen vor Ort größeren Entscheidungsspielraum für Maßnahmen eingeräumt werden sollen. Bisher sei es so, dass das Gesundheitsamt, beispielsweise im Falle von Corona-Infektionen, entscheide, wann eine Schule in welches Szenario wechsele: „Die Abstimmung dauert jedoch oftmals viel zu lange“, findet Röttger. Deshalb sei es sinnvoll, den Schulen einen größeren Ermessensspielraum zuzugestehen: „Dann können Schulen selbst entscheiden, wann ein Szenarienwechsel sinnvoll ist oder aber Konzepte wie beispielsweise Präsenzunterricht von montags bis donnerstags ausarbeiten“, sagt Röttger.

Schulen für Distanzlernen und Hybridunterricht nicht gut aufgestellt

Der Regionselternrat fordert zudem ein Aufrüsten der Technik für digitalen Unterricht. Bisher seien die Schulen für Distanzlernen beispielsweise mittels Videokonferenzen oder Hybridunterricht noch nicht gut genug aufgestellt: „Jetzt rächt sich, dass bisher zu spät gehandelt wurde und zum Beispiel der Digitalpakt nur unzureichend für Verbesserungen gesorgt hat“, so Röttger. Lehrkräfte müssten in der Anwendung von Technologien geschult werden, die Ausstattung aufgerüstet und Breitbandanschlüsse verbessert werden.

„Die Pandemie macht die Forderung nach besserer Ausstattung dringlicher als zuvor“

Derzeit erschwerten technische Pannen das Homeschooling immer wieder. „Ständig krachen die Schul-Clouds zusammen, und es werden keine Tools genutzt, mit denen neben der reinen Aufgabenvermittlung auch soziale Kontakte gepflegt werden können“, erzählte Charlotte Jarosch von Schweder (38), die zweite Vorsitzende des Regionselternrates. Sie könne es nicht nachvollziehen, weshalb Schulen nicht auf bessere, modernere Plattformen und Tools umsteigen könnten.

„Wenn für besseren Infektionsschutz und digitales Lernen Geld in die Hand genommen wird, ist das kein rausgeschmissenes Geld, sondern eine sinnvolle Investition nicht nur in Zeiten einer Pandemie, sondern auch für die Zukunft“, glaubt auch Röttger. Die Pandemie mache diese Forderung noch dringlicher als zuvor.

Die Region Hannover und das Kultusministerium haben zu den Vorwürfen bis zum Mittwoch Nachmittag keine Stellungnahme abgegeben.

Von Sophie Peschke