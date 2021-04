Pandemiebekämpfung: Das sind die Probleme in verschiedenen Stadtteilen

Hannover

Schlechte Wohnverhältnisse, prekäre Arbeitsverhältnisse, eine schwache Sozialstruktur: All das kann das Infektionsrisiko an Covid-19 beeinflussen. Damit bestimmt der soziale Status das Corona-Risiko. Wer arm ist, ist in größerer Gefahr.

Für Hannover und das Umland gibt es einen umfangreichen Datensatz über die Verteilung der Corona-Infektionen. „Sozialdaten waren auch Grundlage zur Herstellung von stadtteilbezogenen Zusammenhängen des Corona-Infektionsgeschehens durch die Region Hannover, was von der Stadt Hannover ausdrücklich unterstützt wurde“, bestätigte Christina Merzbach, Sprecherin der Stadt. Damit einzelne Stadtteile in Hannover oder bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht stigmatisiert werden, sollen die Informationen zu den Stadt- und Ortsteilen laut Regionsverwaltung jedoch nicht öffentlich gemacht werden. In anderen Städten wie beispielsweise Berlin und Hamburg hingegen wurden ebenjene Zahlen veröffentlicht und eingesetzt, um gezielte Maßnahmen zu ergreifen – und so einer sozialen Pandemie entgegenzuwirken.

Das versuchen auch Politikerinnen und Politiker in Hannover aktuell und bringen Anträge in die Ratssitzungen beziehungsweise Bezirksratssitzungen ein. Das Hauptziel: Die Pandemiebekämpfung in sozial schwächeren Stadtteilen. Die NP hat bei Bezirksbürgermeistern, Politikern und Stadtteil-Institutionen nachgefragt und erfahren mit welchen Problemen die verschiedenen Stadtteile derzeit zu kämpfen haben.

„Wir müssen in Mühlenberg anfangen“

Andreas Markurth (SPD), Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Ricklingen, ist überzeugt, dass zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Situation der Wohnquartiere eine große Rolle spielt. „Die Stadtteile in meinem Bezirk sind alle unterschiedlich“, erklärte Markurth, „aber in Sachen Eindämmung der Pandemie müssen wir in Mühlenberg anfangen.“ Am Canarisweg in Mühlenberg würden beispielsweise 1700 Menschen aus über 60 Nationen auf dichtem Raum leben: „Das sind wirklich viele Menschen auf einem Fleck und da ist das Infektionsrisiko logischerweise höher“, sagte er. Dazu komme, dass enge Wohnverhältnisse und Migrationshintergrund in Mühlenberg oftmals korrelieren würden: „Und Menschen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen, haben zum Beispiel ein riesengroßes Problem damit, sich einen Impftermin zu organisieren“, weiß Markurth. Eine mehrsprachige Information sei deshalb essenziell, um auch Menschen mit Sprachbarrieren zu erreichen: „Gelingt uns das nicht, sehen die Menschen die Gefahr der Pandemie gar nicht erst.“

Könnte bald als Corona-Testzentrum wieder eröffnen: Das Stadtteilzentrum Weiße Rose in Mühlenberg ist momentan geschlossen. Quelle: Philipp von Ditfurth

Auch sei angedacht im Stadtteilzentrum Weiße Rose ein Corona-Testzentrum zu installieren: „Unsere Hoffnung ist, dass wir den Menschen aus dem Stadtteil Mühlenberg bald ein niederschwelliges Angebot für eine Testung anbieten können“, sagte Fritz Seeberg vom Stadtteilzentrum, das seit Februar 2021 aufgrund der Corona-Verordnung geschlossen ist. Die Menschen würden das Zentrum Weiße Rose kennen und auch zu den Mitarbeitenden Vertrauen haben: „Wir haben einen guten Zugang zu den Menschen, die hier leben“, sagte Seeberg. Dennoch brauche es auch weitere Helferinnen und Helfer, beispielsweise Ehrenamtliche.

Im Sahlkamp: „Keine finanziellen Mittel für Testkits“

„Wir arbeiten seit Mai letzten Jahres daran, die Hygieneregeln kindgerecht zu vermitteln“, erzählt Laura Ihle vom NaDu Kinderhaus im Sahlkamp. Dass die Kinder Abstände einhalten und ihre Corona-Maske tragen, funktioniere mittlerweile gut. Doch nun mache das nächste Thema Probleme: „Im Sahlkamp gibt es kein Testzentrum“, erzählt die Geschäftsführerin des Kinderhauses. Zwei Tests pro Woche muss und möchte Ihle ihrem Team aus zehn Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen zur Verfügung stellen. „Aber dafür haben wir keine finanziellen Mittel“, erzählt sie. Die Testkits müssten bisher aus dem normalen Budget bezahlt werden. „Das Thema liegt beim Jugendhilfeausschuss und es ist noch nicht klar, inwiefern wir von der Stadt oder dem Land unterstützt werden können.“ Das nächste Testzentrum sei in Bothfeld und damit ein gutes Stück entfernt: „Es wird also auch von den Familien erwartet, dass sie in die Straßenbahn steigen, um einen kostenfreien Test machen zu können. Das macht wirklich wenig Sinn.“ Denn dort würden sie sich wiederum einem Infektionsrisiko aussetzen.

Der Bedarf ist da, das Geld fehlt: Für die Corona-Testkits im NaDu Kinderhaus im Sahlkamp gibt es bisher keine finanziellen Mittel. Dabei möchte Geschäftsführerin Laura Ihle, dass sich ihre Mitarbeitenden zwei Mal wöchentlich testen können. Quelle: Ilona Hottmann

Dass jedoch insbesondere das Testen Priorität in einkommensschwächeren Stadtteilen haben muss, findet auch SPD-Parteichef Adis Ahmetovic: „Stadtteile wie zum Beispiel der Sahlkamp und auch Vahrenheide brauchen ein eigenes Testzentrum“, fordert er.

„Ein Testzentrum auf dem Sahlkampmarkt hätte auch eine Signalwirkung“, findet Adis Ahmetovic. Quelle: Ilona Hottmann

Ein Testzentrum etwa auf dem Sahlkampmarkt oder am Vahrenheider Markt würde nicht nur einen einfachen Zugang zu regelmäßigen Testungen ermöglichen, sondern hätte darüber hinaus auch eine Signalwirkung: „Ein Testzentrum ist ja nicht zu übersehen und macht den Ernst der Lage bewusst“, sagte Ahmetovic. Idealerweise gäbe es noch zusätzliche Sozial- und Gesundheitsberater, die an den Teststationen informieren könnten und einen Zugang zu den Anwohnerinnen und Anwohnern bekommen könnten.

„Niemand hat etwas davon, wenn die noblen Vororte durchgeimpft sind, aber die Pandemie in den sozialen Brennpunkten weiter grassiert, weil die Informationen dort gar nicht erst durchdringen“, sagte Ahmetovic im NP-Gespräch. Dabei gehe es keinesfalls um die Stigmatisierung bestimmter Stadtteile, sondern darum, ein gesamtgesellschaftliches Problem zu bewältigen: „Diese Pandemie darf nicht zu einer sozialen Pandemie werden“, betonte Ahmetovic. Mittlerweile sei bekannt, dass auf den Intensivstationen mehr arme und sozial benachteiligte Personen lägen, als reiche Menschen. „Das heißt, dass wir an unserer Gesundheitskommunikation arbeiten müssen, gerade in Stadtteilen mit hohen sozialen Herausforderungen.“

Nicht nur Wohnsituation für Infektionsrisiko ausschlaggebend

Im Stadtteil Linden befürchtet auch Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (Grüne) ein höheres Infektionsrisiko. Der Grund seien jedoch nicht etwa fehlende Testzentren, die gäbe es zu Genüge.„Viele Lindenerinnen und Lindener treffen sich genauso wie vor der Corona-Pandemie und setzen sich über die Vorschriften bewusst hinweg“, weiß Grube.

Das Problem sei demnach, dass sich Menschen nach wie vor in Gruppen an Orten wie der Limmerstraße, dem Küchengartenplatz oder der Dornröschenbrücke versammelten. Auch die Ausgangssperre werde oftmals untergraben. „Das ist an vielen Stellen ein echtes Katz- und Mausspiel mit der Polizei“, so der Bezirksbürgermeister. Eine Gefährderansprache oder gar ein Platzverweis bringe oft wenig. „Linden ist Partyzone auch in Zeiten der Pandemie“, ärgert sich Grube. Er fordert mehr Polizeikontrollen im Stadtteil Linden: „In Linden sind es die finanziell besser gestellten, die die Regeln nicht einhalten und negieren.“

