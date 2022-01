Hannover

Die Corona-Pandemie hat Deutschland weiter fest im Griff. Experten befürchten wegen der Omikronvariante einen starken Anstieg der Infektionszahlen in den kommenden Tagen. Wie bereiten sich die Kliniken in der Region Hannover auf eine Omikron-Welle vor?

Tobias Welte, Professor der Pneumologie und Infektiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, erwartet „viele Infektionen“. Allerdings rechne er mit vorwiegend milden Verläufen. Auffällig sei aktuell, dass Patienten mittlerweile nicht mehr zwangsläufig wegen einer Coronainfektion aufgenommen werden. Viel eher würden Patienten, die wegen eines anderen Leidens in die Klinik kommen, bei dem routinemäßigen Abstrich während der Aufnahme positiv getestet werden. Aus diesem Grund sei auch der Hospitalisierungswert nicht mehr so aussagekräftig, wie er mal war, so Welte. Damit würden lediglich die Menschen erfasst, die wegen einer Coronaerkrankung aufgenommen worden sind. Hier müsse es künftig eine Anpassung geben, sagt Welte.

Angst vor Verlust von Personal

Sorge bereitet dem Mediziner aktuell vor allem der Verlust von Personal. „Wir sehen bereits jetzt, dass der Krankenstand beim Personal sehr hoch ist“, sagt Welte. Über Weihnachten habe das gut kompensiert werden können. Doch das könne sich schnell ändern. „Wir sind erst am Anfang der Welle und haben Sorgen, dass wir Patienten irgendwann nicht mehr versorgen können.“

Um dem besser entgegenwirken zu können, fordert Welte neue Quarantäneregeln – so wie sie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits ins Gespräch gebracht hat. Lauterbach erwägt, die Quarantäneregeln zu verkürzen und ein früheres Freitesten zu ermöglichen. Welte betont aber auch: „Das muss natürlich wissenschaftlich gut begründet und abgesichert sein.“

Mitarbeiter zu über 95 Prozent geimpft

Vorsorglich ist die MHH weiter dabei, das Personal zu impfen. „Bei den Erst- und Zweitimpfungen haben wir bereits über 95 Prozent erreicht“, sagt Welte. Und auch der Anteil von Mitarbeitern mit einer Drittimpfung sei bereits „sehr hoch.“

Das Klinikum Region Hannover, zu dem unter anderem das Krankenhaus Siloah und die Klinik in der Nordstadt gehören, spricht aktuell von einer „hohen, aber beherrschbaren Auslastung auf den Intensivstationen.“ Einen nachgewiesenen Fall der Omikronvariante gebe es bislang nicht. Mit Beginn der Pandemie habe man bereits eine „Vielzahl von Strukturen etabliert, die es erlauben, auch kurzfristig und in Abstimmung mit anderen Krankenhäusern im Versorgungsgebiet und den Behörden auf Entwicklungen zu reagieren“, so ein Sprecher.

Alarmierungspläne für akute Notlagen

Auch mit Hinblick auf steigende Zahlen durch die Omikronvariante gebe es die Möglichkeit, durch „Umsteuerung auf Kosten anderer Versorgungsbereiche, dies beträfe planbare und medizinisch nicht dringliche Behandlungen und Eingriffe, weitere Kapazitäten für die Covid-19-Versorgung zur Verfügung zu stellen“, heißt es weiter.

Zudem sei auch in den Kliniken des KRH bereits Anfang November mit den Boosterimpfungen begonnen worden, um einem möglichen Ausfall von Beschäftigten entgegenzuwirken. „Unabhängig davon haben wir – wie alle Krankenhäuser – Alarmierungspläne für akute Notfalllagen“, so der Sprecher.

Ausfallkonzepte bei der Diakovere

Die Kliniken der Diakovere bereiten sich nach eigenen Angaben bereit jetzt mit entsprechenden Ausfallkonzepten sowie zusätzlich verschärften Hygienevorgaben auf die Omikron-Welle vor. Zudem würde auch in den Diakoverehäusern die Impfquote bei über 90 Prozent liegen. „Ein Großteil der Mitarbeitenden hat bereits das Angebot der Booster-Impfung wahrgenommen“, so ein Sprecher.

Von Cecelia Spohn