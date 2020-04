Pandemie: Ärzte helfen für ein üppiges Honorar in Testzentren

HANNOVER

Das Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände steht noch leer. „Es wird nur im Katastrophenfall aktiviert“, erklärt Heinke Traeger, Sprecherin des Wissenschaftsministeriums. Katastrophenfall bedeutet: Alle Krankenhäuser in der Region Hannover sind überlastet; dann kämen die Corona-Patienten in freigeräumte Reha-Kliniken. Und erst, wenn dann kein Bett mehr frei ist, kommt das Behelfskrankenhaus mit seinen 460 Betten auf dem Messegelände zum Einsatz.

„Wir hoffen, dass wir das Behelfskrankenhaus nicht brauchen“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Region Hannover und MHH haben die Organisation der Einrichtung übernommen. Am Dienstag wird die Regionsversammlung dem Regionspräsidenten eine Ermächtigung bis zu zwei Millionen Euro erteilen. Das Geld ist für medizinisches Gerät, Schutzausrüstungen und Verbrauchsmaterialien für das „Messe-Krankenhaus“ bestimmt.

Üppiges Honorar für freiwilligen Dienst

„Die Pandemie wird uns viele, viele Millionen Euro kosten“, bilanziert jetzt schon Uwe Köster, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen. Die KVN stand Anfang März vor der Herausforderung, in Windeseile Corona-Testzentren einrichten zu müssen. Man schrieb alle 42.500 Ärzte in Niedersachsen an und warb um ihre freiwillige Mitarbeit. Gegen ein üppiges Honorar: 200 Euro die Stunde.

Innerhalb von zwei Wochen entstanden 40 Testzentren in Niedersachsen plus zwei mobile Einrichtungen in Hann.-Münden und Herzberg. Die Resonanz der Ärzte, in den Testzentren zu helfen, war überwältigend. Allein in der Region Hannover haben sich laut KVN-Sprecher 715 Mediziner zu dem freiwilligen Dienst gemeldet. „Wir hatten in keiner unserer elf Bezirksstellen, Probleme Ärzte für die Testzentren zu finden“, sagt Köster. Wohl weil die Resonanz auf die Anfrage so gewaltig war, wurde das Honorar ab dem 25. März auf einen Stundenlohn von 120 Euro gesenkt.

Viele Ärzte in Rente gehören zur Risikogruppe

Die freiwilligen Helfer kamen aus Arztpraxen, dem Krankenhaus, aus Gesundheitsämtern oder Reha-Einrichtungen. Auch Ruheständler waren darunter. Doch viele der Senioren mussten abwinken, so gerne sie geholfen hätten. Sie gehören mittlerweile selbst zur Corona-Risikogruppe.

Kommen auch in dem „Messe-Krankenhaus“ Ärzte im Freiwilligen-Dienst zum Einsatz? MHH und Region gaben dazu keine Auskunft. Nach NP-Informationen soll das Personal überwiegend aus MHH-Beschäftigten bestehen. Denn ein Krankenhaus mit bis zu 460 Patienten kann nicht rund um die Uhr nur mit freiwilligen, nebenberuflichen Kräften betrieben werden.

Von Thomas Nagel