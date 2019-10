Hannover/Springe

Dieser Paketfahrer belieferte sich auch selbst – mit fremden Paketen. Am Montagabend sind im Postverteilerzentrum an der Ludwig-Erhard-Straße in Pattensen zwei Männer (29,30) auf frischer Tat dabei erwischt worden, Pakete zu stehlen, die sie eigentlich ausliefern sollten. Diese Sendungen waren in einer Postfiliale im hannoverschen Stadtteil Wettbergen eingeladen und dann nach Pattensen gebracht worden.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Verteilerzentrums beobachteten, dass das Duo nicht alle Pakete entlud, sondern einige auf der Ladefläche des Transportfahrzeugs, eines Renaults, liegen ließen. Darüberhinaus waren einige Sendungen geöffnet worden. Die Sicherheitsleute alarmierten die Polizei, die in der Fahrertür des Renaults eine neue Fossil Armbanduhr entdeckte, die einem aufgerissenen Paket zugeordnet werden konnte. In der Sonnenblende des Wagens fanden die Beamten zwei neuwertige Sonnenbrillen (unter anderem Ray-Ban). Der 29-jährige mutmaßliche alte Täter hatte kurz vor dem Eintreffen der Polizei rote Sportschuhe aus einer Verpackung entnommen und angezogen. Sein 30-jähriger Komplize ist kein Mitarbeiter des Subunternehmens und fuhr verbotswidrig in dem Transporter mit.

In der Nacht zu Dienstag durchsuchten Polizeibeamte dann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft „die Wohnanschriften des Duos“ in Bothfeld und Linden-Süd. Hier war der Erfolg nicht so groß, lediglich eine originalverpackte PC-Maus wurde sichergestellt. Das Duo wurde letztlich wieder auf freien Fuß gesetzt.

Dennoch geht die Polizei davon aus, dass die Diebstähle am Montag nicht die einzigen Taten des Duos waren. Sie geht von einer „mittleren zweistelligen Anzahl an Paketdiebstählen aus der Postfiliale in Wettbergen“ aus und fragt deswegen nach weiteren Geschädigten, die dort Sendungen abgegeben haben. Wer vermisst Sendungen, die er oder sie dort aufgegeben hat? Betroffene sollten sich beim zuständigen Polizeikommissariat Springe 05041/9429115 melden.

Von Petra Rückerl