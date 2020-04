DHL: Zustellung in Hannover läuft relativ rund

Hannover

Das erwartete Paket ist nach zwei Tagen da – oder auch erst nach zwei oder gar drei Wochen. Auch für die Zusteller ist die Corona-Krise eine Ausnahmesituation: „Das ist derzeit weit über dem normalen Niveau, fast schon wie in der Weihnachtszeit“, sagt Jens-Uwe Hogardt, Pressesprecher der Deutschen Post, über das aktuelle Sendungsaufkommen.

Besonders die Paketdienst-Tochter DHL hat reichlich zu tun. Deren Beschäftigte lieferten derzeit „an Spitzentagen etwa neun Millionen Sendungen täglich aus“. Das spürt man auch im Paketverteilzentrum in Anderten, über das der Sprecher sagt: „Das ist sehr, sehr gut ausgelastet, das kann man nicht bestreiten“. Derzeit arbeite Anderten im Dreischichtbetrieb, seien die Anlagen gut 23 Stunden am Laufen während es sonst nur 14 Stunden seien. Mehr Personal erfordere das derzeit nicht, es gebe entsprechende flexible Arbeitszeitmodelle. Hogardt weiter: „Es läuft in und um Hannover relativ gut in der Zustellung, da brauch man sich keine großen Sorgen machen.“

Anzeige

Die Engpässe

Und dennoch kommen viele Pakete binnen weniger Tage beim Empfänger an – während es ein anderes Paket vom selben Absender an einen anderen, gar gleichweit entfernten Ort erst nach einer Woche oder gar 14 Tagen schafft. Das erklärt der Postsprecher damit, dass es auf unterschiedlichen Routen durch die Republik unterschiedliche Engpässe geben kann – hier ist das Aufkommen gerade sehr hoch, dort geringer, hier ist voller Personaleinsatz möglich, dort nicht, hier kann trotz Corona zusammen gearbeitet werden, dort hindert die Abstandsregel wegen lokaler Gegebenheiten. Und schließlich kann es auch am Händler/Verkäufer liegen und wie er in der aktuellen Situation tatsächlich arbeitet oder arbeiten kann – und ob DHL bei Abholung tatsächlich auf den Hof kann und die Ware dort bereit steht. Ein vergebener Sendungscode heißt eben noch nicht: Ist unterwegs!

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Vorrang oder nicht?

Im Normalfall würden die Sendungen so bearbeitet, wie sei reinkommen – es gebe „in der Regel keine Rangfolge“ nach Format, Größe oder Inhalt, sondern: Was zuerst komme, werde zuerst bearbeitet. Dass es besondere Verträge mit manchen Kunden gibt (darunter Amazon, wo mit dem Prime-Angebot ein bestimmtes Lieferversprechen gegeben wird), bedeute nur, dass auf der Eingangsseite ein gewisser Vorrang bestehe – „in der Zustellung gibt es keinen Vorrang“, erklärt Hogardt. Es sei etwa so, dass Amazon seine Sendungen teils „direkt in unser System einschleust“ – und das Amazon-Versandzentrum dabei etwa der direkte Nachbar von DHL ist. Solche Verträge könne aber „jeder machen“.

Briefträger helfen mit

In manchen Städten setzt die Post auch Briefträger ein, um kleinere Pakete zuzustellen – in Hannover sei das nicht möglich, weil die hier überwiegend mit dem Fahrrad unterwegs seien. Im Umland gebe es ohnehin die Verbundzustellung. Hier müsse ein Zusteller derzeit statt der üblichen vielleicht 40 bis 60 Pakete in seinem Bezirk bis zu 100 ausliefern.

Mehr Personal

Die Post stelle daher seit kurzem mehr Personal für die Zustellung ein, meist Studenten, die für ein paar Wochen oder Monate was verdienen wollten. Auch werde der Fuhrpark mit entsprechend gemieteten Transportern vergrößert. Teils sei die Belegschaft um etwa ein Drittel aufgestockt worden. Für Hannover habe man bislang um „etwa 40“ aufgestockt, „und wir stellen weiter ein“. In einem Brief an seine Geschäftskunden schreibt DHL, das „Schutzmaßnahmen eine zusätzliche Belastung bei der Schaffung von Kapazität“ seien, gerade auch beim Personalaufbau mit der erforderlichen Anlernphase für Neulinge.

Lesen Sie auch: Corona: Paketdienste verzichten auf Unterschrift

Sonntagszustellung?

Diskutiert wird auch, ob Post und DHL sonntags zustellen sollen – und dürfen. „Wir sind da in Gesprächen“, erklärt Hogardt, „wir wollen eine bundeseinheitliche Regelung“. Derzeit gebe es zu viele unterschiedliche Zuständigkeiten. Für die Mitarbeiter soll es – so denn die Sonntagszustellung komme – „freiwillig sein, ohne Sanktionen“. Vergangenen Sonntag sind im Raum München mehr als 50.000 Pakete ausgeliefert worden.

Von Ralph Hübner