Die Staatsanwaltschaft Hannover hat wegen versuchter Freiheitsberaubung Anklage gegen einen Mann (57) erhoben. Er soll vergangenen Sommer versucht haben, eine 16-Jährige in sein Auto zu zerren. Später tauchte er vor Schulen in der Südstadt auf, um offenbar Kinder in seinen Wagen und zu sich nach Hause zu locken.