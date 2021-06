Hannover

Die Lust auf Normalität ist spürbar - zur deutschen Normalität gehört auch der Urlaub im Ausland, aber da steht in Corona-Zeiten mindestens ein Test vor. Und zwar ein PCR-Test, kein Schnell- oder Selbsttest reicht da nicht aus. Wie im Lieblingsziel Griechenland, Irland oder auch Spanien, wie das Auswärtige Amt auf seiner Homepage schreibt: „Für alle Reisenden ab sechs Jahren, die auf dem Luft- oder Seeweg nach Spanien einreisen und aus einem Risikoland/-gebiet wie Deutschland kommen, gilt die Verpflichtung, ein negatives Testergebnis eines molekularbiologischen Tests (entweder ein PCR-Test oder ein sogenannter TMA-Test) mit sich zu führen.“ Das gilt im Übrigen auch für die Kanaren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Problem, PCR-Tests – laut Bundesgesundheitsministerium der „Goldstandard“ unter den Corona-Tests – bieten die meisten Testzentren bereits an. Auch in Hannover, und zu unterschiedlichen Preisen.

Ergebnis zweisprachig

Das „CovidZentrum“ am Hauptbahnhof nimmt 69,90 Euro für den „PCR-Overnight“, also mit einem Ergebnis am nächsten Tag in deutscher und englischer Sprache. Wer es besonders eilig hat, legt einen Zehner drauf und bekommt den „Same-Day-PCR-Test“.

„Corona-Test“ ebenfalls am Hauptbahnhof bietet für 49,99 den Nasen-Rachen-Abstrich und Gurgeltest an, für den Express-PCR muss man schon 119,99 Euro zahlen.

Im Pooling-Verfahren getestet

Sehr günstig dagegen „Corona Freepass“ in der Röselerstraße, die für den PCR-Gurgeltest 34,95 Euro nehmen. Allerdings: „Normalerweise wird im Rahmen von Testungen auf SARS-CoV-2 jede Probe einzeln in einem aufwändigen Diagnostik-Verfahren analysiert“, schreibt der Anbieter auf seiner Homepage. „Wir verwenden das Pooling-Verfahren“. Dabei würden die Proben von sechs getesteten Personen gemeinsam analysiert. Sind alle negativ, ist es gut. Ist nur eine Probe positiv, muss das ganze - vorliegende - Material noch einmal einzeln getestet werden und das kann Zeit kosten bis zum Abflug. Da der Zeitkorridor beim PCR-Test ohnehin maximal 72 Stunden beträgt, ist es natürlich ratsam, sich nicht auf den letzten Drücker zu testen, wenn man diese Billigvariante wählt. „Wir empfehlen daher, immer genügend Pufferzeit einzuplanen, da es in Einzelfällen durch Nach-Testungen länger als 36 Stunden dauern kann.“

Fragen und Antworten zum Thema PCR-Test Fragen rund um den PCR-Test beantwortet Regions-Sprecher Christoph Borschel. Wer darf PCR-Tests anbieten? PCR-Testungen selbst dürfen grundsätzlich auch Anbieter durchführen, die etwa Schnelltestzentren betreiben. Entscheidend ist die Auswertung der entnommenen Proben. Diese findet in zertifizierten Laboren statt. Welche Voraussetzungen sind dafür zu erfüllen? Grundsätzlich müssen die medizinischen Vorkenntnisse, die es braucht, um einen PCR-Test durchzuführen, nachgewiesen werden können. Die Tests selbst dürfen nur durch geschultes Personal vorgenommen werden. Die Auswertung der Testungen – und damit die Übermittlung von möglichen positiven Testergebnissen an das Gesundheitsamt – erfolgt durch die zertifizierten Labore. Nur diese Ergebnisse fließen in die Corona-Statistik ein. Wer einen positiven PCR-Test hat, für den gelten die entsprechenden Quarantäne-Regelungen. Wer überprüft die Anbieter/die Labore? Bei den selbst beauftragten Testzentren kontrolliert das Gesundheitsamt stichprobenartig die Hygienevorschriften. Die Labore werden nicht durch das Gesundheitsamt überprüft. Gibt es Mindest- oder Maximalpreise, die die Anbieter nehmen können oder ist die Preisgestaltung vollkommen frei? Grundsätzlich obliegt die gewerbliche Preisgestaltung dem Anbieter – eine fest Regelung hierzu gibt es nicht. Es gab bereits Fälle von offensichtlich gefälschten Corona-Tests (kostenloser Bürgertest), in denen Bürger das Ergebnis bereits vor ihrem Test bekamen. Befürchten Sie auch Fälle von gefälschten PCR-Tests? Von gefälschten PCR-Testungen ist nichts bekannt. Es gibt derzeit keinen Anlass, von Fälschungen auszugehen. Wer in den Urlaub fahren will und einen PCR-Test benötigt, muss diesen selbst bezahlen. In welchem Fall ist ein PCR-Test kostenfrei? Wer Symptome hat, meldet sich entweder direkt bei seinem Hausarzt und klärt eine PCR-Testung dort ab oder wendet sich an die KVN-Nummer 116 117.

Für schnelles Ergebnis bis zu 149 Euro

Auch das „Schnelltest-Zentrum Hannover“ bietet den PCR-Test an, allerdings bisher nur an seinem Standort Karmarschstraße 40.

Und einer der ersten Corona-Test-Anbieter in Hannover, „Corona15“, verkauft den Standard-PCR-Test (Ergebnis innerhalb von 24 Stunden) für 79 Euro, will man das Ergebnis innerhalb von neun Stunden, muss man 99 Euro zahlen, innerhalb von 60 Minuten sind 149 Euro fällig.

Nicht jeder PCR-Test kostet

Für Nichtreisende gilt im Zusammenhang mit dem „Goldstandard“: Wer nach einem Selbst- oder Schnelltest (kostenfreier Bürgertest) ein positives Ergebnis erhalten hat, muss zur Bestätigung (oder eben nicht) einen PCR-Test machen lassen. Dieser wird mit dem Hausarzt abgeklärt und ist dann kostenfrei.

Von Petra Rückerl