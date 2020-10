Hannover

“Wir wollen Schule“, schreien die Kinder der Klassenstufen eins bis vier der Otfried-Preußler-Schule, die jüngst mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde. Am Mittwoch haben etwa 160 Kinder im Regen der Bildungsdezernentin Rita Rzyski eine „To do“-Liste, die eine Resolution von der gesamten Elternschaft beinhaltet, überreicht und ihr die rote Karte gezeigt. Hintergrund der Aktion ist der Streit um das Pool-Modell für Schulbegleiter, die Landeshauptstadt hatte einen dafür wichtigen Vertrag gekündigt.

Eltern und Schüler wollen das nicht hinnehmen, sie kämpfen mit der Aktion für das Pool-Modell der Schulassistenten. „Wir wollen alle zusammen lernen“, so der achtjährige Caven. Aktuell könnten Kinder, die auf einen Betreuer angewiesen sind, manchmal nicht zur Schule kommen. „Betreuer sind ganz oft nicht da“, erzählt er. Betroffene Kinder könnten dann nicht mit den anderen weiterlernen. „Das ist unfair“, sagt der Achtjährige. Mit dem alten Modell sei es besser gewesen. „Da war immer jemand da“, sagt Caven.

Anzeige

„Rote Karte“ für die Verwaltung

Er, seine Mitschüler und die Eltern wollen die aktuelle Situation nicht länger hinnehmen. „Wir möchten vor allem die rote Karte an OB Onay übergeben, damit er die rote Karte dann seiner Verwaltung zeigen kann“, so Bente von der Heide, Mutter eines Schulkindes der Schule. Die Verwaltung habe die rote Karte verdient, da sie nicht „schnell genug sinnvolle Maßnahmen für die Inklusion umsetzt“. „Man bekommt nämlich das Gefühl, dass die Inklusion hier von der Verwaltung mehr oder weniger torpediert wird“, sagt sie.

Bildungsdezernentin macht Hoffnung

Bildungsdezernentin Rzyski sagte bei der Übergabe, sie würde die Anliegen „100-prozentig teilen. Für mich ist es selbstverständlich, dass alle Kinder ein Recht auf Bildung haben und gemeinsam lernen sollen“, sagt sie. Dem alten Pool-Modell der Grundschule sei durch die Bundesgesetze der Weg verbaut. Die derzeitige Situation, dass Kinder aufgrund fehlender Begleiter nicht am Unterricht teilnehmen könnten, dürfe so nicht bleiben. Eine Lösung soll noch in diesem Jahr gefunden werden. „Wir haben mit der Region fest vereinbart, wir werden in einem Pool-Modell spätestens ab dem 1. Dezember wieder arbeiten“, sagt sie. Aktuell werden verschiedene Ideen und Konzepte abgestimmt und rechtliche Fragen geklärt.

„Wir sind gespannt“, so von der Heide. Am Donnerstag soll es ihr zufolge zu dem Anliegen der Schule eine Dringlichkeitssitzung geben. „Wir hoffen, dass dort die ersten politischen Weichen gestellt werden, um unsere Forderungen umsetzen zu können“, sagt sie. Die Hoffnung auf eine schnelle Lösung ist groß. „Wenn das jetzt zwei Jahre dauert, dann zeigen wir wieder die rote Karte“, so die siebenjährige Jonna.

Von Stella-Sophie Wojtczak