Oskar Negt zur Corona-Krise: „Das Lernziel muss Solidarität sein“

Hannover

Unter den Soziologen ist er ein Star. Professor Dr. Oskar Negt studierte in Frankfurt am Main bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, er war in Heidelberg Assistent des Soziologen Jürgen Habermas und leitete mehr als 30 Jahre den Lehrstuhl für Soziologie an der Leibniz Universität Hannover. Der 85-Jährige beriet Gerhard Schröder in dessen Zeit als Bundeskanzler.

Nun ist Negt krank. Parkinson. Aber der Ostpreuße, der als Gewissen der Stadt gilt, hat noch etwas zu sagen. Gerade in der Corona-Krise. Negt hat eine neue Begrifflichkeit für das Virus, er sieht Corona als „Lernprovokation für unser Gemeinwesen, auf der ge-sellschaftlichen Ebene ebenso wie für jeden einzelnen Menschen“. Mit einer solchen pandemischen Entwicklung habe keiner gerechnet, allerdings sei sie auch keine Überraschung: „Experten haben auf diese Möglichkeit immer wieder hingewiesen.“

Anzeige

Stärkung des Gemeinsinns

Nun müsse das Lernziel Solidarität sein. „Das bedeutet die Stärkung des Gemeinsinns, der Ausrichtung auf die Interessen, das Wohl der Gemeinschaft und nicht allein des Einzelnen. Aber natürlich muss jeder einzelne vor Bedrohungen weitestgehenden Schutz erfahren. Diesen Schutz zu gewährleisten, ohne dabei die Grund- und Menschenrechte zu verletzten ist die Aufgabe, vor der alle gesellschaftlichen Systeme und jedes Individuum jetzt stehen“, sagt Negt. Dabei müsse „überindividuell gedacht“ werden. Es bedürfe demokratisch legitimierter Resonanzräume, in denen Entscheidungen vorbereitet, abgewogen und transparent begründet werden. „Die dramatischste dieser Entscheidungen ist ganz sicher die Triage“, ist Negt überzeugt.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Also die Entscheidung der Ärzte, wem geholfen werden soll und wem nicht mehr, wenn zu wenig Beatmungsgeräte oder Intensivbetten für schwerst erkrankte Corona-Patienten zur Verfügung stehen. Für Oskar Negt ist bei allem „transparente Kommunikation“ wichtig: „Je besser eine Entscheidung und eine Maßnahme begründet wird, desto leichter wird sie in der Bevölkerung akzeptiert. Gerade in Krisenzeiten müssen die Grundelemente demokratischer Entscheidungen in Kraft bleiben: Transparenz, Öffentlichkeit, Interessenausgleich und Nachvollziehbarkeit. Sonst wird die Bevölkerung es nur schwer akzeptieren und ein weiterer Rechtsruck die Folge sein.“

Negt rechnet durch die Krise mit einer „Transformation der Wertorientierungen“: „Wir werden uns wegentwickeln vom Primat der Wirtschaftlichkeit und der reinen Profitorientierung, vom dem nur zehn Prozent der Bevölkerung etwas haben. Wir müssen zurückfinden zu einer Orientierung auf das Gemeinwesen, zu mehr Gerechtigkeit und humaneren Wertmaßstäben.“

„Schüren unnötig Angst“

Negt ist 1934 auf Gut Kapkeim nahe Königsberg als jüngstes von sieben Kindern geboren. Er stammt aus einer Familie von Kleinbauern und Arbeitern und floh im Januar 1945 mit zwei Schwestern nach Dänemark, wo er zweieinhalb Jahre lang getrennt von den Eltern in einem Flüchtlingslager lebte, ehe er nach Niedersachsen übersiedelte. „Ich kenne den Krieg“, sagt Negt und dabei zittert seine Stimme, „und ich finde es ungeheuerlich, dass im Zusammenhang mit dem Corona-Virus von Krieg geredet wird.“

Als im Zweiten Weltkrieg durch Genozid an der jüdischen Bevölkerung, aber auch durch Kampfhandlungen und Flucht Millionen Menschenleben ausgelöscht wurden, seien Menschenkräfte am Werk gewesen. „Da ging es um Herrschaftsansprüche und nationale Egoismen.“ Wenn jetzt Staatenlenker wie Emmanuel Macron oder Donald Trump „Wir sind im Krieg“ sagen, dann „ist das nicht nur eine falsche Metapher, dann ist das Gebot der Verhältnismäßigkeit verletzt“. Negt findet, „solche Vergleiche schüren unnötig Angst. Und Angst ist ein Begleiter, den wir in dieser schweren Zeit wirklich nicht gebrauchen können.“

Von Christoph Dannowski