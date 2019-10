Wrestling auf dem Schützenplatz: Mit Schmackes auf die Bretter

HANNOVER

Selbstbewusster Blick, Erfahrung im Ring und erfolgreich: Mit Kat Siren aus Hannover geht beim „Larger than Live“-Wrestling auf dem Schützenplatz auch eine Lokalmatadorin an den Start: Am Freitag, 18.Oktober, kämpft sie an der Seite von Madison Miles aus Kanada gegen die Französinnen Mila Smidt und Anastasia um den „Tag Team Gürtel“. Kat Siren ist eine von 22 Athleten, die ab Mittwoch bis Sonnabend, 19. Oktober, am Kampftag des Ligaverbandes POW (Power of Wrestling) teilnehmen.

Kampftage gehen auf Tour und waren schon in der Wedemark

POW-Kampftage hatte es zuvor schon in Rostock, Kassel, Bremen und im Mai auch in Mellendorf in der Gemeinde Wedemark gegeben. POW-Präsident Jörg Verspermann lebt im Ortsteil Meitze, deshalb der Bezug zur Wedemark und Hannover. In Mellendorf hatte die Veranstaltung im Eisstadion der Scorpions stattgefunden.

Das POW-Event mit den Wrestling-Profis ist eine Kombination aus Entertainment und Sport. Die Kämpfe werden vom Ringrichter begleitet. Unsportlichkeiten wie Kratzen, Beißen, Tiefschläge oder an den Haaren ziehen sind verboten.

Weltmeister aus Österreich verteidigt seinen Titel in Hannover

Hannover wird auch den amtierenden Weltmeister „The Bambikiller“ aus Österreich erleben, der bei der Catch-Wrestling-Weltmeisterschaft in Graz diesen Titel errang – ihn muss der Bambikiller nun auf dem Schützenplatz verteidigen. Am Donnerstag kommt es zum Rückkampf von Leon van Gasteren gegen Fabio Farrari – van Gasteren fühlte sich in Mellendorf um seinen Titel betrogen und zog seine Rückkampfklausel im anstehenden POW-Kampftag auf dem Schützenplatz in Hannover.

Die Veranstaltung startet am Mittwoch mit dem deutschen Wrestlingnachwuchs, der sich im Ring präsentiert. Die Talente kämpfen um einen Platz im Kader der Power-of-Wrestling-Liga – Motto: „Power of the next Generation“. Zehn Euro kostet der Eintritt, die Platzwahl ist frei.

Damentag am Donnerstag und Wrestler-Treff im A2-Center

Catchtradition hat der „Damentag“: Für Frauen ist der Eintritt auf 15 Euro reduziert, Männer zahlen 25 Euro. Die Kämpfe der Champions Night am Freitag und Sonnabend gibt es ab 25 Euro, beziehungsweise 30 Euro, zu sehen. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr.

Am Donnerstag gibt es noch ein „Meet & Greet“ mit einigen Stars der Veranstaltung, im A-2-Center in Isernhagen-Altwarmbüchen sind sie ab 14 Uhr für etwa 45 Minuten zu Gast. Ausgestellt ist auch der ehemalige Catch-Weltmeisterpokal, der inzwischen neu designt wurde.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt