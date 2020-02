Orangenschalen und Küchenpapier: Was gehört eigentlich in die Biotonne?

Hannover

Auf ihrer Internetseite präsentiert Aha eine Liste mit Abfällen, die aktuell in den Bioabfall gehören –und vor allem, welche nicht.

Hinein gehören demnach: Obst- und Gemüsereste (ungekocht), Tee- und Kaffeefilter, Eierschalen, Küchentücher aus Papier, Blumen- und Pflanzenreste, Baum-, Strauch- und Hecken- sowie Rasenschnitt sowie Laub und Wildkräuter („Unkraut“).

Nicht hinein gehören dagegen diese vermeintlichen Bio-Abfälle: Gekochte Obst- und Gemüsereste, Essensreste (wie etwa Fleisch) Tierstreu und Asche.

Vorgaben werden hinterfragt

Strikt beachten diese Trennung aber nur wenige. Und viele hinterfragen auch den Sinn der Trennung. „Wir haben immer wieder Anfragen von Bürgern, die nicht verstehen, warum die gekochte Kartoffel oder das alte Brot nicht in den Biomüll darf“, sagt Ruth Giesen, Sachgebietsleiterin Kompostierung und Biomasse bei Aha.

Gar nicht gut: Bei Aha landen auch regelmäßig Plastiktüten und Dosen im Biomüll. Quelle: Florian Petrow

Und auch bei dem regionalen Abfallwirtschaftsunternehmen selbst sind inzwischen große Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser Regeln aufgekommen. Ein Umdenken findet statt, denn Knochen oder Brotreste hat man im Kompost, der nach drei Monaten aus dem Biomüll geworden ist, noch nicht gesehen. Sie sind verrottet. „Wir sind deshalb dabei, unsere Liste nochmal intensiv durchzugehen“, sagt Giesen.

Lesen Sie auch: Was gehört eigentlich in die Biotonne?

Fleisch, Fisch und mehr bald in der Biotonne erlaubt

Dabei will man sich an den Vorgaben der Gütegemeinschaft Kompost orientieren, die Zitrusfruchtschalen, sogar Fleisch und Fisch in der Biotonne erlauben. Eine Reform für Hannover und die Region steht an – wann sei aber noch unklar.

Giesen erklärt: „Gerade bei Südfrüchten heißt es immer, auf dem häuslichen Kompost verderben sie zu langsam. Wir haben in unseren Rotten jedoch viel bessere Bedingungen, weswegen auch eine gespritzte Schale bei uns schnell verrottet.“ So mische man mit einem Schaufelrad öfter durch und erreiche in der großen Rotte deutlich höhere Temperaturen.

Mehr zum Thema

Von Simon Polreich