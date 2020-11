Hannover

Es wird ein schönes buntes Spektakel, dazu Corona-gerecht, doch es steht für ein sehr ernstes Thema: Der internationale „Orange Day“ am 25. November, an dem auch in Hannover auf die Gewalt gegen Frauen hingewiesen wird. Dafür werden bekannte Gebäude eine Nacht lang orangefarben illuminiert – von der Firma „allstars“, die auch „ Hannover leuchtet“ verantwortet.

Orange werden das Neue Rathaus, das Haus der Region, Sprengel Museum, Nord/LB, St. Clemens Basilika, Leibniz Universität, Kirchenamt der EKD, Bibliothekspavillon zum Schloss Herrenhausen. An diesen Gebäuden wird auch von 17 bis 19 Uhr ein Konvoi mit etwa 40 E-Autos, ein Teil davon von Unterstützer Enercity gestellt, vorbeifahren. Jenseits des Weges werden neben dem VW-Tower das HCC, die Marktkirche, das Finanzministerium, das Sozialministerium beleuchtet. Eine Objekt, die Kröpcke-Uhr, bekommt eine Dauerbeleuchtung mit Ausstellung bereits vom 23. bis 30. November.

OB Onay übernimmt Schirmherrschaft

Ein Mann hat die Schirmherrschaft für den „Orange Day“ übernommen, Oberbürgermeister Belit Onay. Organisiert wird die Aktion von den zwei hannoverschen Ablegern des Frauenverbandes Soroptimist International (IS) und viele – auch männliche – Prominente stellen sich hinter die Aktion. Zum Hintergrund: Seit 1991 organisieren Menschenrechtsorganisationen jedes Jahr zum 25. November Veranstaltungen zu Themen wie Zwangsprostitution, sexueller Missbrauch, Sextourismus, Vergewaltigung ebenso wie Genitalverstümmelung, häusliche Gewalt und Zwangsheirat.

„Den Frauen haben wir unser Leben zu verdanken“

In Hannover hat Soroptimist den Konvoi auf die Beine gestellt und auch prominente Stimmen zu diesem Tag eingefangen. So fordert Ex-96-Spieler Babacar N’Diaye, Gewalt gegen Frauen zu stoppen. „Wir sollten den Frauen gegenüber Respekt und Anerkennung zeigen“, sagte er. „Keine Frau hat es verdient, unter Gewalt zu leben. Den Frauen haben wir unser Leben zu verdanken.“

Auch Professor Johann Bauersachs, Chef der MHH-Kardiologie, begrüßt den „Orange Day“, weil „Gewalt gegen Frauen ein Thema ist, das uns alle etwas angeht und an Brisanz niemals verliert“. Die Bekämpfung von Gewalt jeglicher Form gegenüber Frauen und Mädchen weltweit sei der Grundstein der Gleichberechtigung und auch im Jahr 2020 leider noch eine Herausforderung.Die „Orange Days“ sind eine wichtige Aktion, um für dieses Thema zu sensibilisieren.

„Gewalt gegen Frauen ist asozial“

Dieses Thema geht auch Karnevalist Martin Argendorf (Lindener Narren) ernst an: „Gewalt gegen Frauen ereignet sich leider täglich weltweit. Die Ursachen liegen oft in einem Machtbedürfnis des gewalttätigen Partners“, sagt er. Sein Fazit: „Gewalt gegen Frauen ist asozial und geht gar nicht!“ Und der Regisseur Nikolaj Georgiew sagt: „Es ist wichtiger denn je, das Thema „Gewalt gegen Frauen“ in die Köpfe derjenigen zu bekommen, die immer noch glauben, dass die Welt aus Männer UND Frauen besteht. Wir sind alle gleich und müssen uns auch gegenseitig so behandeln.“ Er verabscheue Männer, die die Hand gegenüber Frauen heben.

Sonja Köhler, Präsidentin des SI Club Hannover, machte darauf aufmerksam, dass in Deutschland 2019 rund 115.000 Frauen Opfer ihrer prügelnden Männer wurden. „Wir wissen aber auch, dass nahezu 80 Prozent betroffener Frauen ihr Leid für sich behalten. Darum ist der Orange Day so wichtig, denn von ihm geht ein klares Signal aus, dass häusliche Gewalt keine Privatangelegenheit ist.“ Man wolle Frauen dazu ermutigen, „die vielfältigen Hilfsangebote in der Region Hannover wahrzunehmen, statt ihr Schicksal aus Scham zu verschweigen“.

Von Petra Rückerl