Engagierte Frauen und auch Männer haben sich ins Zeug gelegt: In der Nacht leuchtete Hannover in Orange - vom Neuen Rathaus über Sprengel Museum, Leibniz Universität bis Sozialministerium und Marktkirche wurden in Hannover Zeichen gesetzt, dass Gewalt gegen Frauen weltweit eines der größten Übel ist. Die insgesamt 16 bekannten Gebäude wurden von der Firma „allstars“, die auch „ Hannover leuchtet“ verantwortet, illuminiert.

Ein Autokonvoi mit E-Fahrzeugen in Orange fuhr einige der beleuchteten Gebäude ab – und ein Mann, Oberbürgermeister Belit Onay, übernahm die Schirmherrschaft über die Aktion, die vom hannoverschen Sor­optimist International Club (SI) organisiert wurde. „Gerade in dieser schwierigen Zeit des Lockdowns während der Corona-Pandemie sind betroffene Frauen besonders gefährdet“, betonte Onay.

Auch die Marktkirche wurde orange angestrahlt. Quelle: Katrin Kutter Katrin Kutter

Auch Regionspräsident Hauke Jagau will über den 25. November hinaus „gemeinsam dafür kämpfen, dass über das Tabuthema Gewalt gesprochen wird und dass Frauen und Mädchen angstfrei leben können“. Jeder könne einen Beitrag dazu leisten: „In seinem oder ihrem Umfeld aufmerksam sein, dass Gespräch suchen und Tabus ansprechen.“

Verschwiegene Schicksale aus Scham

Sonja Köhler, Präsidentin des SI Club Hannover, machte darauf aufmerksam, dass in Deutschland 2019 rund 115.000 Frauen Opfer ihrer prügelnden Männer wurden. „Wir wissen aber auch, dass nahezu 80 Prozent betroffener Frauen ihr Leid für sich behalten. Darum ist der Orange Day so wichtig, denn von ihm geht ein klares Signal aus, dass häusliche Gewalt keine Privatangelegenheit ist.“ Man wolle Frauen dazu ermutigen, „die vielfältigen Hilfsangebote in der Region Hannover wahrzunehmen, statt ihr Schicksal aus Scham zu verschweigen“. Seit 1991 organisieren Menschenrechtsorganisationen jedes Jahr zum 25. November Veranstaltungen zu Themen wie Zwangsprostitution, sexueller Missbrauch, Sextourismus, Vergewaltigung ebenso wie Genitalverstümmelung, häusliche Gewalt und Zwangsheirat.

