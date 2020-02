Mann liegt nach Disko-Streit im Wachkoma – 500.000 Euro Schmerzensgeld?

HANNOVER

Eigentlich wollte Sebastian F. (21) nur unbeschwert seinen Geburtstag in der Disco „Infinity“ feiern. Und wahrhaftig wird ihm diese Feier für immer im Gedächtnis bleiben. Nach der Party am frühen Morgen des 2. Septembers 2018 verlor er seinen Job als Fallschirmspringer bei der Bundeswehr. Nun muss er sich vor dem Jugendschöffengericht im Amtsgericht Hannover wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Neben ihm sitzt sein Onkel Alexander F. (22) auf der Anklagebank.

Die Eltern von Alexei (22) werden auch jeden Tag an die verhängnisvolle Nacht in der Disco erinnert. Seitdem liegt ihr Sohn im Wachkoma. „Keine Aussicht auf Besserung“, heißt es in der Anklage. Die Ärzte mussten einen Teil des Gehirns des jungen Mannes entfernen, um sein Leben zu retten. Der Schädel ist deformiert.

Schlug das Opfer zuerst zu?

Was war geschehen? Die angetrunkenen Angeklagten und ihre Familien gerieten mit einer Gruppe junger Deutsch-Russen in Streit. „Diese jungen Männer schauen komisch“, erzählte die Schwester ihrem Bruder Alexander F.. Dieser ging zu den jungen Männern. „Sie sagten zu mir: Lass uns rausgehen“, erklärte der Angeklagte weiter. Was dann geschah, darüber gibt es unterschiedliche Erzählungen.

Sebastian F. sei auf der Marktstraße/Ecke Röselerstraße unvermittelt von Alexei geschlagen worden. Als er sich rumgedreht habe, habe ihm das spätere Opfer in Kampfposition gegenüber gestanden. Klar ist: Sebastian F. schlug zu. Sein Kontrahent fiel zu Boden und trug schwerste Kopfverletzungen davon. Anschließend soll auch sein Onkel auf andere Kontrahenten eingeschlagen haben.

Schmerzensgeldforderung in Höhe von 500.000 Euro

Die Kumpels von Alexei sagen, dass Sebastian F. sich herumgedreht habe und für Alexei völlig überraschend zugeschlagen habe. Drei Schläge ins Gesicht habe der Angeklagte ausgeführt. Sebastian F. und sein Onkel sagen, es habe nur einen Schlag gegeben. Der MHH-Gerichtsmediziner konnte zwei Verletzungen im Gesicht des Opfers feststellen. Sie könnten kaum von einem Schlag stammen.

Die Eltern haben im Prozess einen Schadensersatzantrag in Höhe von 500.000 Euro gestellt. Sollte Sebastian F. verurteilt werden, drohen ihm noch viel höhere Kosten. Denn dann müssten er auch für die Behandlungskosten aufkommen. Sein Leben wäre dann in finanzieller Hinsicht ruiniert.

