Opfer sollte fast so viel zahlen wie der Angeklagte

HANNOVER

Vor Gericht bekommt man bestenfalls Recht, aber keine Gerechtigkeit. Diese Weisheit erfahrener Rechtsanwälte musste am Freitag Sascha Müller (33, Name geändert) machen. Er war im Straßenverkehr von einem wütenden Jeep-Fahrer (63) geschlagen worden. Der Senior fühlte sich im Juli 2018 in der Georgstraße (Mitte) in seinem Vorfahrtsrecht beschnitten – zu Unrecht.

Mit Einwilligung der Staatsanwältin und des Angeklagten stellte Amtsrichter Reinhard Meffert das Verfahren ein. Der Angeklagte muss eine Geldbuße von 1500 Euro zahlen. So weit, so gut.

Hohe Kosten für Nebenkläger

Bis der Rechtsanwalt des Nebenklägers, Matthias Wolf, fragte: „Wer kommt für die Kosten meines Mandanten auf?“ Das wären in etwa 1300 Euro Anwaltskosten und Gerichtskosten. Die hohen Kosten hängen mit den drei Verhandlungstagen zusammen.

Bei einer Verfahrenseinstellung muss der Nebenkläger eigentlich seine Kosten selbst tragen. Anwalt Wolf: „Am schlimmsten ist es, wenn ein Geschädigter am Ende auch noch bestraft wird.“ Es folgte eine längere Diskussion. Der Richter meinte, dass er dem Jeep-Fahrer auch die Kosten für den Nebenkläger aufbrummen könnte. „Schließlich ging die Gewalt alleine vom Angeklagten aus.“

Opfer wurde lediglich einmal geschlagen

Doch dann machte Meffert einen Rückzieher. Da sich der Nebenkläger der Auseinandersetzung nicht entzogen habe, könne man ihm auch 50 Prozent seiner Kosten auferlegen.

Da schaltete sich der Anwalt des Angeklagten ein. Matthias Kracke meinte, dass man doch die Geldbuße splitten sollte. So kam es dann auch. 1000 Euro von der Geldbuße bekommt der Nebenkläger, 500 Euro bekommt der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS). Der Anwalt des Nebenklägers: „Für meinen Mandanten wäre eine Welt zusammengebrochen, wenn er so viel wie der Angeklagte hätte zahlen müssen.“ Derzeit ist ungewiss, ob das Opfer für seine restlichen Verfahrenskosten aufkommen muss. Eventuell greift die Rechtsschutzversicherung.

Das Verfahren wurde eingestellt, weil die aufwändige Beweisaufnahme ergab, dass der Angeklagte nur einmal zugeschlagen habe. Das Opfer hatte von „zehn bis zwanzig Schlägen“ berichtet. Die Verletzung, Sehenanriss in der Schulter, könnte zwar von den Schlägen stammen, sei aber auch eine häufige Verschleißerscheinung, meinte der behandelnde Arzt (58).

Von Thomas Nagel