Opfer Armin N. wird am Donnerstag beerdigt: Polizei bereitet sich auf „erheblichen Einsatz“ vor

Hannover

Im Zusammenhang mit der Schießerei am vergangenen Donnerstag auf einer Kreuzung in Hannover bereitet die Polizei den nächsten Einsatz vor: Am kommenden Donnerstag wird der getötete Armin N. (30) beerdigt. „Wir erwarten einen größeren Andrang von Menschen“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Dass es während des Begräbnisses zu neuen Gewaltausbrüchen kommen könnte, darauf gebe es zum jetzigen Zeitpunkt aber keine Hinweise.

Armin N. soll auf dem Stöckener Friedhof beerdigt werden. Es deutet einiges darauf hin, dass viele Trauergäste dem 30-Jährigen das letzte Geleit geben wollen. Armin N. ist von Kindesbeinen an kriminell gewesen und geriet auch als Erwachsener mit dem Gesetz in Konflikt. Ihm werden zudem Geschäfte im Rotlicht- und Drogenmilieu nachgesagt. Dennoch scheint er sehr beliebt gewesen zu sein.

Bestürzung in Sozialen Netzwerken

In Sozialen Netzwerken war die Nachricht von seinem Tod mit Bestürzung aufgenommen worden. Kommentare wie „Die Besten sterben jung“ waren unter anderem zu lesen. Die Hannoveranerin Yeliz Koc, Reality-Star, Influencerin und Freundin des Schauspielers Jimi Blue Ochsenknecht, postete bei Instagram Fotos von sich und Armin N. Dazu schrieb sie: „Es gibt Freunde, es gibt Familie und es gibt Freunde, die zu Familie werden! Wir werden dich jeden Tag vermissen“.

Influencerin Yeliz Koc mit dem getöteten Armin N. Quelle: Instagram

Wie viele Trauergäste auf den Stöckener Friedhof kommen, ist nicht abzusehen. Die Polizei sei aber mit einem „erheblichen Kräfteeinsatz vor Ort, um die Beerdigung zu begleiten“, erklärt Schmieder.

Beerdigung: Einsatzplanung läuft

Dass es vor dem Hintergrund von Auseinandersetzungen der Familie von Armin N. und dem Todesschützen Rinor Z. (32), der sich am Montag nach viertägiger Flucht gestellt hatte, neue Gewaltausbrüche beim Begräbnis geben könnte, davon geht die Polizei aktuell nicht aus. Obwohl es keine Hinweise darauf gibt, seien die Einsatzkräfte auf „alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt Schmieder: „Alles wird in unsere Einsatzplanung mit einbezogen.“

Schießerei: Armin N. saß in diesem Wagen, als er erschossen wurde. Quelle: Franson

Todesschütze Rinor Z. hatte am vergangenen Donnerstag auf der Kreuzung Arndtstraße/Herschelstraße mehrere Schüsse abgegeben. Armin N. wurde getroffen, starb noch am Tatort an seinen Verletzungen. Der Schießerei vorausgegangen war offenbar ein Angriff mit einem Baseballschläger auf den weißen Mercedes von Rinor Z.

Über die Hintergründe der Auseinandersetzung ist offiziell bislang nichts bekannt. Auch der 32-Jährige schweigt dazu: „In seiner Vorführung beim Haftrichter hat er keine Angaben gemacht“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Kathrin Söfker.

Von Britta Mahrholz