Langenhagen

Die Spuren des FBI führten die Ermittler gegen Organisierte Kriminalität auch nach Langenhagen. Dort stürmten Beamte des SEK am Montag eine Wohnung und vollstreckten einen Haftbefehl. „Nur ein minimaler Beitrag zu der internationalen Aktion“, so Katrin Gladitz, Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen auf Anfrage der NP.

Neben Langenhagen habe das LKA auch im Bereich Schaumburg, im Landkreis Celle und in Nordrhein-Westfalen Durchsuchungen durchgeführt. Im Visier der Ermittler standen Verdächtige, die Straftaten im Bereich Organisierte Kriminalität begangen haben sollen. Dabei ging es insbesondere um Drogen- und Waffenhandel. Die Aktion unter dem Namen „Operation Trojan Shield“, bei der innerhalb und außerhalb Europas insgesamt 800 Verdächtige festgenommen wurden, wurde von Europol koordiniert. In Deutschland lag der Schwerpunkt in Hessen.

FBI bringt eigene Kryptohandys in Verkehr

In Gang gekommen waren die Ermittlungen durch einen Fahndungstrick des FBI: Die US-amerikanische Bundesbehörde hatte eigene Kryptohandys mit einer speziellen Verschlüsselung entwickelt und in kriminellen Kreisen in Verkehr gebracht. So konnten die Fahnder die verschlüsselten Chats der Gauner jahrelang mitlesen.

Von Andreas Krasselt