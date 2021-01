Hannover

Rund 90 Studienfächer werden an der Leibniz Universität Hannover (LUH) angeboten. Bei der Wahl des richtigen Studienfachs hilft am Montag die Winteruni – mit virtueller Campustour, Online-Experimenten und Videovorträgen. Das zweiwöchige Programm richtet sich an Schüler ab Klasse 10 und auch an Lehrer und Eltern. Ab heute können sich Interessierte durch eine Campustour klicken und sich dabei beispielsweise das Laboratorium für Nano- und Quantenengineering ansehen. Auch ein virtueller Rundgang durch das Institut für Mikroelektronische Systeme und ein Drohnenflug über den Maschinenbaucampus sind möglich.

Diverse Fakultäten geben in Experimenten Einblick in die Forschung an der LUH: Die Fakultät Mathematik und Physik zeigt eine Plasmakugel, die Fakultät Maschinenbau hat eine Videoanleitung zum Bau eines einfachen Unipolarmotors vorproduziert. Zudem gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und online mit Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitern in Kontakt zu treten.

„Schüler sollen ihrer Studienwahlentscheidung Schritt näher kommen“

„Wir möchten einen einen ersten Überblick über die Fachrichtungen ermöglichen und hoffen, dass die Schüler ihrer Studienwahlentscheidung einen großen Schritt näher kommen können“, so Organisatorin Swantje Ludwig. Die Bewerbung für ein Studium an der LUH sei in der Regel im Sommer, da die meisten Studiengänge zum Wintersemester anfangen. „So haben die Schüler noch genug Zeit, nach der Winteruni weiterzurecherchieren und verschiedene Optionen abzuwägen“, erklärt Ludwig.

Räumen mit Klischees über das Biologiestudium auf: Céline Beckhausen und Laura Wesche geben bei der Winteruni einen Einblick in ihr Studium. Quelle: privat

Die Winteruni wird erstmals als reines Online-Format veranstaltet: „Wir haben seit dem Ausbruch der Pandemie andere Schulprojekte und -wettbewerbe auf eine Online-Variante umgestellt und längst Erfahrungen sammeln können“, sagt Ludwig. Mitarbeiter aus 20 verschiedenen Fachrichtungen aller 9 Fakultäten waren bei der Organisation der Veranstaltung involviert. Bisher haben sich 50 Interessierte angemeldet. Die Anmeldung ist noch während der gesamten Winteruni bis zum 5. Februar möglich.

Von Sophie Peschke