Online-Umfrage: Stadt will mehr über Wohnungslose erfahren

Hannover

Die Stadt will die Lebenslagen von wohnungslosen Menschen noch besser zu verstehen: Dafür haben OB Belit Onay und Sozialdezernentin Sylvia Bruns am Montag, 19. April, eine Online-Umfrage gestartet. Sie richtet sich an Obdachlose sowie Bürger aus Hannover und der Region, die ihnen helfen wollen.

Die Teilnahme funktioniert über einen QR-Code, der auf Plakaten und Flyern in Wohnungsloseneinrichtungen und an anderen Stellen in der Stadt zu finden ist. Aber auch über einen einfachen Link. „Ich möchte die Hannoveraner und Hannoveranerinnen aufrufen, mitzumachen, damit wir möglichst viele Informationen erhalten und auswerten können“, sagte Onay zum Auftakt.

Wo halten sich Wohnungslose auf?

Folgende Fragen sind Gegenstand der Umfrage: Wo halten sich Wohnungslose auf, bei Tag und bei Nacht, insbesondere auch außerhalb der Innenstadt? Welche Hilfs- und Unterstützungsangebote in Hannover werden genutzt – welche nicht? Wie groß ist die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich für wohnungslose Menschen zu engagieren? Es geht aber nicht darum, dass Bürger Wohnungslose und ihren Aufenthaltsort melden. Die Fragen werden in der Ich-Form beantwortet. Obdachlose, die kein Handy haben, können von Sozialarbeitern mit dem Laptop befragt werden, erklärten Onay und Bruns.

Die Umfrage erfordert keine Registrierung, ist anonym, freiwillig und sei in zehn Minuten zu beantworten. Sie endet am 25. April. „Die Ergebnisse wollen wir im Frühsommer vorstellen, sodass Erkenntnisse daraus in die zukünftigen Planungen einbezogen werden können“, so Bruns zum weiteren Prozess.

Als zweites Beteiligungsformat ist im Sommer ein Bürgerpanel zum Thema Wohnungslosigkeit vorgesehen. Themen sind dann beobachtete Aufenthaltsorte Wohnungsloser, Bereitschaft zu Engagement und Unterstützung, Haltungen und Einstellungen zur Wohnungslosenhilfe und vieles anderes mehr.

Die Online-Umfrage steht unter folgendem Link bereit: www.hannover.de/wohnungslos

Von Simon Polreich