Autoteilehändler wegen Betrug verurteilt

Alexander W. wollte hoch hinaus, wähnte sich mit seinem Autoteilehandel „partacus.de“ bereits auf dem Weg in die Sphären von Amazon, Ebay & Co (NP berichtete). Dann lief es zunehmend schlecht – und der Internet-Unternehmer landete vor dem Amtsgericht Hannover, wo er wegen Betrug in mindestens 108 Fällen angeklagt war. Das Gericht verurteilte W. wegen „gewerbsmäßigen Betrugs“ zu einem Jahr und sechs Monaten Haft, das Ganze aber für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Zudem muss der Verurteilte 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Nach Ansicht des Gerichts und auch der Staatsanwaltschaft hat W. nicht absichtlich auf Betrug gesetzt: „Das war wohl mehr eine kalkulatorische Fehlleistung als kriminelle Energie“, erklärte der Richter. Dennoch sei es in jedem Fall eine Straftat gewesen. Denn als die Sache aus dem Ruder lief, habe W. weitergemacht und billigend in Kauf genommen, was dann passierte – zum Schaden seiner Kunden.

„Verfahrensbeendende Absprache“

Gericht, Staatsanwaltschaft und der Angeklagte trafen daher eine „verfahrensbeendende Absprache“. Damit, so ein Gerichtssprecher, erspare man sich im Zweifel den Aufwand, womöglich noch alle 108 bekannten Geschädigten vorzuladen und zu hören.

Die Anzeigen gegen Partacus.de kamen von Kunden aus ganz Deutschland – zusammen beklagten sie einen Schaden von 43.683,36 Euro, entstanden im Zeitraum April 2017 bis Januar 2018. Seit Februar 2018 läuft auch ein Insolvenzverfahren (Az. 909 IN 45/18). Ob und wann die Geschädigten ihr Geld wiedersehen, ist unklar: Laut dem Gerichtssprecher lebt W. derzeit von Sozialleistungen 8Harz IV, Arbeitslosengeld II).

Ein ehemaliger enger Mitarbeiter von W. erklärte gegenüber der NP die Misere so: „Wir hatten zu viele Ausgaben – 17 Mitarbeiter waren wohl etwas viel. Auch das mit der Vorkasse für unsere Lieferanten war ein Problem. Wir haben leider auch keinen Investor gefunden – hätte ich das Geld dafür gehabt, ich hätte die Firma gekauft.“ W. hatte demnach seine Datenbank und was sonst an Programmen dazugehört, mit etwa 1,5 Millionen Euro bewertet.

Das war „Partacus.de“

Die Autoteilehandelsplattform „Partacus.de“ ging im Januar 2015 online. Mehr als 24 Millionen unterschiedliche Original-Ersatzteile seien in seiner Datenbank beschrieben, erzählte der damal 38-jährige Alexander W. im Juli 2016 der NP, für beinahe alle Automarken. Damit sei „Partacus.de“ dank des Drei-Länder-Auftritts (D, A, CH) binnen eineinhalb Jahren nach Gründung der größte Schlüsselwort-Besitzer für die Google-Suche weltweit, vor Amazon. Man sei einer der vier größten Werbekunden von Google, das hannoversche Start-up erhalte Spezialbetreuung.

Im Internet: So warb der Autoteilehändler auf seiner Webseite für sich. Quelle: Screenshot: Hübner

Basis des Unternehmens sei die von ihm programmierte Datenbank für den Teileverkauf. Der Monatsumsatz habe Mitte 2016 zwischen 350 000 und 700 Euro betragen, erklärte der Unternehmer damals – und auch, dass er Probleme habe, die Vorkassenforderungen seiner Lieferanten zu bedienen, während er von seinen Kunden im Schnitt erst nach 21 Tagen das Geld sehe. Zu der Zeit beschäftigte er 19 Mitarbeiter.

W., in Kasachstan aufgewachsen, seit 1998 in Hannover lebend, war vor seinem Autoteile-Projekt „Finanzberater“ und verkaufte Versicherungen. rahü

