Online-Betrug: Hinterging Ehemann auch seine Frau?

HANNOVER

Eigentlich wollte Schöffenrichter Reinhard Meffert einen gewerbsmäßigen Betrug verhandeln. Doch was folgte, hätte eher den Titel „Szenen einer Ehe“ verdient. Astrid R. (54) und ihr Mann Matthias (55) sollen mit einem Online-Teehandel zahlreiche Kunden betrogen haben. Laut Anklage versprachen sie, Tausende von Packungen Kaffee oder Red-Bull-Dosen zu liefern. Die Anzahlungen (etwa 132.000 Euro) gingen auf das Konto von Astrid R. Geliefert wurde nie etwas.

Matthias R. schwieg zum Prozessauftakt am Dienstag im Amtsgericht Hannover. Er saß wegen Betruges fünf Jahre im Gefängnis. Eine zweite Haftstrafe aus dem Jahr 2015 habe er aus gesundheitlichen Gründen bis heute nicht antreten können, sagt sein Anwalt Michael Tusch.

Frau wütend auf ihren Mann

Die Ehefrau und Mitangeklagte redete dafür umso mehr. Sie habe den Online-Teehandel aufziehen wollen, die Pläne hätten sich aber zerschlagen. „Ich habe mich nie um das Geschäftskonto gekümmert. Das hat alles mein Mann gemacht.“ Und dann steigerte sich Astrid R. in einen Wutanfall. Sie steht auf, holt mit dem Arm aus und wütet: „Du sitzt hier und kriegst Dein Maul nicht auf. Ich könnte Dir eine reinhauen.“

Ihre Wut ist nachvollziehbar. Wegen ihres Mannes habe sie 300.000 Euro Schulden und sitze nun auf der Anklagebank. Sie und ihre Kinder seien schon von zwielichtigen Gestalten bedroht worden; sie habe einen guten Job verloren. Alles wegen ihres Mannes. „Warum leben Sie denn noch mit ihm zusammen?“, wollte Richter Meffert wissen. Die bemerkenswerte Antwort: „Weil er nicht geht.“ Sie habe sich scheiden lassen wollen. Aber als er aus der Haft entlassen worden sei, habe sie Mitleid gehabt. Das Paar ist seit 30 Jahren verheiratet.

Angeklagter ist vorbestraft

Nie hätte sie gedacht, dass der Vater ihrer Kinder so etwas antun könnte. Hinter ihrem Rücken habe er die Geschäftskontakte in die Niederlande und Bulgarien hergestellt. Die angeklagten Taten (gewerbsmäßiger Betrug) sollen sich von 2014 bis 2016 zugetragen haben. 2015 wurde Matthias R. in Nordrhein-Westfalen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Spätestens da hätte sie doch misstrauisch werden müssen, meinte Richter Meffert. „Ich war zu naiv“, sagte die Frau.

Ihr Anwalt, Benjamin Pethö, will erreichen, dass das Verfahren gegen sie eingestellt wird.

Von Thomas Nagel