Onays Wahlsieg macht Schlagzeilen – Türkische Medien berichten

Hannover hat einen neuen Oberbürgermeister. Normalerweise interessiert diese Nachricht außerhalb der Regionsgrenzen nicht übermäßig viele. Am Sonntag war das aber anders: Als erster Oberbürgermeister mit türkischen Wurzel und als erstes grünes Stadtoberhaupt in einer Großstadt in Norddeutschland machte die Wahl von Belit Onay Schlagzeilen – nicht nur in Deutschland.

Insbesondere türkische Medien stürzten sich auf die Meldung. „CNN Türk“ vermeldete den Wahlsieg Onays: „Türkischstämmiger Politiker Belit Onay betritt in Deutschland Neuland.“ „Habertürk“, eine der größten türkischen Zeitungen, informiert ihre Leser über den politischen Neuankömmling im fernen Hannover. „Wer ist der Bürgermeister von Hannover, Belit Onay?“.

CNN Türk berichtet über den Wahlsieg von Belit Onay. Quelle: Screenshot

Auch großen deutschen Medien wie dem Spiegel oder der Welt ist der Führungswechsel im Neuen Rathaus mehr als nur eine Meldung wert. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) porträtiert den „Brückenbauer von Hannover“. Seine lockere Art habe viele Menschen überzeugt. Als Manko sieht die FAZ Onays „fehlende Führungserfahrung“.

Die „ TAZ“ macht den Wahlsieg Onays zu einer Sensation und kommentiert: „Die Wahl des migrantischen Grünen ist ein klares Bekenntnis einer breiten Mehrheit der Hannoveraner*innen: Wir wollen eine andere Politik als jene, die die Stadt bislang erlebte.“

Die „ Süddeutsche Zeitung“ sieht in Onays Wahl „eher ein Zeichen von Normalität“, schließlich habe in Hannover jeder Dritte Einwohner einen sogenannten Migrationshintergrund. „Der neue OB von Rostock ist ein Däne, Claus Ruhe Madsen. Der Bonner OB Ashok-Alexander Sridharan hat einen indischen Vater. Aber vor Belit Onay hatte es tatsächlich kein Oberhaupt einer deutschen Länderzentrale gegeben, dessen Vater und Mutter aus einem anderen Land stammen, kaum zu glauben.“

Rechte Hetze nach Wahl von Belit Onay

In rechten Kreisen sorgt Onays Wahl indes für Ärger. Der österreichische Wochenblick zitiert in seinem Text „ Hannover wählte grünen Moslem zum Bürgermeister“ nicht näher benannte Kritiker, die „Zustände wie in London“ voraussagen.

