Onays Verkehrswende: Warum nicht mal was Neues wagen?

Hannover

„Eines Tages wird es bei uns genauso viele Automobile geben wie in Schweden oder in der Schweiz. Das kann noch fünfzig Jahre dauern, aber wenn es so weit ist, wird Hannover eine einzige Menschenfalle sein.“

Das neue „Wunder von Hannover “

Dieses Bild beschwor vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht. Das „Wunder von Hannover“, das er mit Schnellstraßen, Ringen und Kreiseln schuf, ist heute keines mehr. Mobilität wird inzwischen ganz anders gedacht, dem Auto nicht mehr die Haupt-, sondern nur eine Nebenrolle eingeräumt. Warum also sollte Hannover nicht ein neues Wunder wagen? Erst mal im Kleinen ausprobieren, ob die Sperrung eines Citystraßen-Teilstücks wirklich mehr Lebensqualität bringt.

100 Tage im Amt – Belit Onay hat viel erreicht

OB Belit Onay ist offen für Neues – und die Hannoveraner sind es auch. Schließlich haben sie den Grünen, den viele kaum als ernsthaften Anwärter für die OB-Stichwahl gesehen hatten, ins Amt gewählt. Schon jetzt, nach 100 Tagen im Amt, weht im Rathaus ein neuer Wind. Und wenn als Ergebnis nicht nur die Vision einer „weitestgehend autofreien City“ rauskommt, sondern wirklich eine große Kraftanstrengung für mehr bezahlbaren Wohnraum, für eine bürgernahe Verwaltung und für ein Gefühl von mehr Mit- und weniger Gegeneinander, dann ist schon ganz viel erreicht.

Von Vera König