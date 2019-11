Onay überzeugte die meisten SPD-Wähler

Hannover

Die wohl spannendste OB-Wahl von Hannover ist vorbei – der Grüne Belit Onay wird neues Stadtoberhaupt. Wie wurde dieser Sieg möglich? Die Stadt Hannover veröffentlichte dazu eine umfangreiche Analyse.

Interessant ist etwa die Wählerwanderung zwischen dem ersten Wahlgang am 27. Oktober und der Stichwahl am 10. November. Die meisten Stimmen für die SPD gingen an Onay (20.000), aber auch der unterlegene, von der CDU unterstütze Kandidat Eckhard Scholz bekam immerhin 15.000 – und beinahe alle Stimmen für den AfD-Kandidaten Joachim Wundrak (6.600). Etwa 9.600 Menschen, die im ersten Wahlgang für die sonstigen Kandidaten gestimmt haben, gaben in der Stichwahl Onay ihre Stimme.

Von NP