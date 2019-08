Hannover

In Asien füllen die Wettkämpfe regelmäßig große Arenen mit zehntausenden Zuschauern. Anfang Juli meldete auch die Kölner „ausverkauft“ beim prestigeträchtigen Turnier „ ESL One“. Im Netz verfolgen sogar Millionen die Wettbewerbe: Der E-Sport boomt – auch in Deutschland. Mehrere große Fußballvereine haben Abteilungen für die Videospiel-Wettkämpfe gegründet. Auch Hannover 96 hat Anfang des Jahres ein eigenes Team vorgestellt, das an internationalen Wettkämpfen teilnimmt. Der grüne OB-Kandidat Belit Onay sieht „viel Potenzial“. Er will Hannover zur „eSport-City des Nordens machen“.

Im Januar hat Hannover 96 seine E-Sport-Mannschaft vorgestellt: Paul Wetenkamp, Coach Dennis Jackson, Christoph Strietzel, David Houdek, Marco Becker, Erol Bernhardt – mit swm damaligen 96-Manager Horst Heldt (von links). Quelle: Florian Petrow

Offiziell als Sportart ist E-Sport in Deutschland noch nicht anerkannt. Deshalb fehlt es oft an finanzieller Starthilfe. Onay sieht dennoch gerade für Sportvereine „eine Riesenchance, viele neue Mitglieder zu gewinnen“. Ob E-Sport wirklich Sport sei oder nicht, diese „Diskussion will ich gar nicht führen“, sagt der Grüne. Denn sie ändere nichts an der Realität, dass Videospiel-Wettkämpfe beliebt seien. Für Onay ein Feld, das „Chancen und Risiken“ birgt.

Onay will in Hannover E-Sport-Center aufbauen

Die Gefahr, dass exzessives Videospielen zu Vereinsamung und gesundheitlichen Problemen führen kann, sieht auch der Grüne. „Gerade hier kommen aber die Sportvereine ins Spiel. Sie könnten die E-Sport-Angebote durch Ausgleichssport und Medienkompetenztraining ergänzen“. Onay will verhindern, dass die Spieler „im eigenen Zimmer alleine vor ihrer Konsole sitzen“. Er glaubt, dass die Sportvereine zusätzliche Mitglieder gewinnen könnten, wenn sie sich für den E-Sport öffnen.

Konkret schlägt Onay den Aufbau eines E-Sport-Centers in Hannover vor, das sowohl Profis als auch Amateuren zur Verfügung stellen soll. Der OB-Kandidat kann sich auch städtische Unterstützung für den Aufbau solcher Strukturen vorstellen. Er sieht im E-Sport auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. „Dahinter steckt auch eine Riesen-Startup-Szene, von der Hannover profitieren kann“, sagt Onay.

Riesiger Markt: Zuschauer verfolgen den Fortnite World Cup im Arthur-Ashe-Tennisstadion im New York. Bei dem Weltcup kämpften knapp 200 junge Menschen um Preisgelder von 30 Millionen Dollar. Quelle: dpa

Stadtsportbund sieht die Pläne skeptisch

Beim Stadtsportbund stößt die Idee allerdings auf große Skepsis. „Ich bin da überhaupt kein Fan von“, sagt Rita Girschikofsky, Vorsitzende des Verbandes. Auch sie sieht zwar die Möglichkeit, dass Vereine dadurch Mitglieder gewinnen könnten. Wichtiger sei jedoch, „dass wir erst einmal beim normalen Sport wieder auf die Beine kommen“.

Sie selbst habe sich schon E-Sports-Veranstaltungen angesehen. „Da ging es vor allem um das Kommerzielle“, berichtet Girschikofsky. In der Sportwelt werde das Thema „sehr strittig gesehen“. Unter den Vereinen gebe es dazu „ganz unterschiedliche Positionen“.

Von Christian Bohnenkamp