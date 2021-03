Hannover

Die Aufregung war groß. Verbotene Wahlwerbung sollte Oberbürgermeister Belit Onay vor Schülern für seine Grünen gemacht haben. Die CDU sah einen „Verstoß gegen die Neutralitätspflicht“ des hannoverschen Stadtoberhaupts. Die SPD vermutete sogar einen „massiven Verstoß gegen das Grundgesetz“. Die Kommunalaufsicht forderte eine Stellungnahme der Stadt ein. Offenbar war an den Vorwürfen aber nichts dran.

Laut dem niedersächsischen Innenministerium, in dem die Kommunalaufsicht angesiedelt ist, hat sich der „Eindruck einer möglichen Verletzung der Neutralitätspflicht durch Herrn Oberbürgermeister Onay nach Aufklärung des Sachverhalts nicht bestätigt“.

Onay: Habe dem Neutralitätsgebot entsprochen

Hintergrund der Vorwürfe war ein Besuch Onays im Herbst 2020 im Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg. Der Oberbürgermeister hatte dort mit Schülern über die Verkehrswende diskutiert. Dabei soll er gesagt haben, dass es mehr Zustimmung für seine Pläne für die autofreie Innenstadt geben werde, wenn die Grünen bei der Kommunalwahl 2021 mehr Stimmen holen sollten.

Mittlerweile hat sich allerdings herausgestellt, dass Onay das Wort „Grüne“ dabei wohl gar nicht in den Mund genommen hat. Er soll lediglich darauf hingewiesen haben, dass sich neue Mehrheitsverhältnisse im Rat nach der Kommunalwahl möglicherweise begünstigend auf seine Pläne für eine andere Verkehrspolitik in Hannover auswirken könnten. „Das Neutralitätsgebot gilt auch in Schulen – und dem habe ich auch entsprochen“, hatte Onay der NP mit Blick auf die Vorwürfe versichert.

„Die Sache ist für mich erledigt“, erklärte SPD-Fraktionschef Lars Kelich, nachdem die Kommunalaufsicht die Sache offiziell zu den Akten gelegt hatte. Das sah auch CDU-Fraktionschef Jens Seidel so. Er will bei Onay gerade im Kommunalwahljahr jedoch „weiterhin sehr genau hinschauen“, kündigte er an.

Ist Onays Südschnellweg-Brief an Scheuer Wahlkampf?

Dass er sich in den Wahlkampf einmischen wollte, musste sich Onay kürzlich allerdings erneut vorwerfen lassen. Der OB hatte einen Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geschrieben, in dem er eine schmalere Neuplanung des Südschnellwegs forderte, damit sich der Eingriff in den Naturraum der Leineauen in Grenzen hält und ein Radweg entlang der Strecke gebaut werden kann.

Mit der Politik abgesprochen hatte Onay das allerdings nicht. CDU-Bauexperte Felix Semper warf dem Oberbürgermeister vor, sich von grün geprägten Interessengruppen „vor den Karren“ spannen zu lassen. Auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke sah Onay „schon im Wahlkampfmodus“.

Von Christian Bohnenkamp