Greift die Hilfe der Bundeswehr, bevor sich die Corona-Variante Omikron in der Region breitgemacht hat? Darauf setzt Regionspräsident Steffen Krach. Angesichts der Tatsache, dass das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung nicht mehr nachkommt, hat er um Amtshilfe gebeten. Erfolgreich.

„Zurzeit hilft uns die Bundeswehr mit 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen“, so Krach zur NP. „Vom Januar an sollen es 60 sein.“ Diese Amtshilfe gibt es seit Monaten – mit Unterbrechungen im Sommer, als die Inzidenz niedrig lag. Anfang Dezember waren gut 2000 Fälle unbearbeitet. Inzwischen ist die Zahl nach NP-Informationen auf mehr als 3000 angestiegen.

Mehrere Länder stellen Suche ein

Selbst wenn die Zahl unbearbeiteter Corona-Kontakte dramatisch hoch klingt – die Region Hannover steht besser da als andere Großstädte oder Bundesländer. „Eine flächendeckende Nachverfolgung findet im Moment fast gar nicht mehr statt“, sagt Ute Teichert, Bundesvorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. „Mehrere Länder haben sogar komplett die Suche ausgesetzt, zum Beispiel Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg.“

Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat vor der fehlenden Kontaktnachverfolgung besonders bei der Omikron-Variante gewarnt. „Sie kann sich rasant ausbreiten, ohne dass dies rechtzeitig bemerkt wird.“ Derzeit (Stand Heiligabend) sind in der Region 21 Fälle bekannt – am Montag gibt es neue Zahlen.

Oft funktioniert nur das Fax

Schwierigkeiten hat die Region nicht nur bei der Kontaktnachverfolgung. Positive Antigentests sind meldepflichtig, ihre Bestätigung durch einen PCR-Test erst recht. In mehreren, der NP bekannten Fälle versagt bei der Meldung die Hotline. Eine Mail zu schicken, funktioniert ebenfalls nicht. Die Datenübermittlung funktioniert nach dem Stand von anno tucks – per Fax.

Veraltete Technik bedeutet manchmal, dass trotz per Test nachgewiesener Genesung die Quarantäne nicht so schnell endet wie erhofft. In der Region Hannover dürften es etliche gewesen sein, die statt abends mit ihrer Familie zusammenzusitzen noch einen oder zwei Tage mehr in Abgeschiedenheit verbringen mussten.

