Omikron: Kultusminister verbietet Klassenfahrten bis Anfang April

Hannover

Angesichts der Omikron-Welle, die Niedersachsen fest im Griff hat, hat das Kultusministerium in Hannover Klassenfahrten bis mindestens Anfang April verboten. Das geht aus einem Erlass hervor, der am Montag an alle Schulen verschickt wurde. Ende November hatte das Ministerium mehrtägige Klassenfahrten ins In- und Ausland zunächst bis zum Ende des Schulhalbjahres untersagt.

In dem neuen Erlass heißt es konkret: „Alle mehrtägigen Schulfahrten (...) sowie alle sonstigen schulischen Veranstaltungen mit Übernachtung werden über den 31.01.2022 hinaus bis zu den Osterferien 2022 untersagt.“ Letzter Schultag vor den Osterferien ist der 1. April. Bei eintägigen Fahrten soll eine kurzfristige kostenlose Stornierungsfrist von einer Woche vorgesehen werden.

Pädagogischer Nutzen versus Infektionsrisiko

Bei eintägigen Ausflügen vertraut die Behörde auf die Einschätzung der Lehrkräfte. „Schulen sollen mit Blick auf das jeweils aktuelle Infektionsgeschehen prüfen, ob das pädagogische Interesse an der Veranstaltung das infektiologische Risiko überwiegt.“ Auch Schulen in freier Trägerschaft empfiehlt das Kultusministerium, sich an diesen Weisungen zu orientieren.

Von Britta Lüers