Omikron: Keine Direktreisen in die Region Hannover

Hannover

Die neue Coronavirusvariante Omikron und verschärfte Einreisebedingungen aus Risikogebieten nach Deutschland: Was bedeutet das für die Region Hannover?

Am Flughafen ist die Bundespolizei für die Einreisekontolle zuständig. Angesichts der neuen Lage mit weiteren Hochinzidenzgebieten und Einreisebeschränkungen zeigt man sich hier gelassen – mit Grund: „Nach Hannover gibt es keine Direktflüge aus solchen Gebieten“, sagt Pressesprecher Jörg Ristow.

Kontrollpunkt

Überhaupt gelte die Vorgabe: Wer auch immer aus einem Gebiet außerhalb des so genannten Schengenraumes (bis auf Irland und Zypern alle EU-Staaten, sowie die Schweiz, Liechtenstein, Island und Norwegen) in diesen einreist, wird dort an der ersten Station kontrolliert – eine Weiterreise gilt dann als Inlandsreise. Wer etwa von Afrika oder den USA in Amsterdam ankommt, wir dort gescheckt, nicht aber in Hannover, wenn das das nächste Reiseziel von dort aus ist. Laut Ristow gilt das auch für Bremen und Hamburg – auch dorthin bestünden keine Direktverbindungen in die Risikogebiete.

Ob jemand und wenn ja, wann und wie in Quarantäne muss, das entschieden die Gesundheitsämter vor Ort – ein Weiterflug innerhalb des Schengenraumes, also auch innerhalb Deutschlands, sei da allerdings nicht vorstellbar, sagt Ristow.

Diakovere: Abwarten

Aus Sicht des Klinikbetreibers Diakovere (Henriettenstift, Friederikenstift) ist derzeit keine Strategieänderung geboten. Sprecher Matthias Büschking: „Solange es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, wie wir unser Vorgehen ändern solle, führen wir unsere jetzigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie konsequent weiter. „ Gibt es diese Erkenntnisse, dann „sind wir allerdings in der Lage, schnell zu regieren“.

Regionspräsident: Sorgen

Regionspräsident Steffen Krach sagte am Sonntag angesichts der neuen Entwicklung mit der Coronavirusvariante Omikron:„Die Ausbreitung - vermutlich auch in Deutschland - bereitet uns Sorgen. Wir sind mit den Experten im Austausch.“ Für den Verwaltungschef ist „wichtig, dass schnell belastbare Informationen da sind. Auf Ebene des Bundes muss sehr zügig entschieden werden, welche Konsequenzen die Entwicklung der neuen Virusvariante für den Reiseverkehr hat.“ Und der oberste Regionspolitiker hat einen dringenden Rat: „Auch für diese Variante gilt: am besten schützt Impfen, Masken tragen und das Reduzieren von Kontakten.“ Das gemeinsam mit der Johanniter Unfallhilfe organisierte „Adventsimpfen“ am Sonntag (in Hannover, Langenhagen, Uetze, Wunstorf und Ronnenberg) sei sehr erfolgreich gewesen

