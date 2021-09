„Ohne uns kein Geschäft“: ver.di kündigt Warnstreiks in Hannovers Innenstadt an

Hannover

Am heutigen Freitag (17. September) kommt es im Rahmen der Tarifrunden im Einzelhandel zu Warnstreiks in Hannovers Innenstadt. Primark, die H&M-, Douglas- und Obi-Filialen sowie das E-Center Springe beteiligen sich an der Aktion. Die Demonstration soll um 10 Uhr an der Kleine Packhofstraße/Ecke Osterstraße starten und über den Kröpcke bis zum Biergarten Gretchen führen. Zudem soll gegen 10.15 Uhr eine Zwischenkundgebung am Schillerdenkmal stattfinden.

Der Warnstreik findet unter dem Motto „Ohne uns kein Geschäft“ statt und fordert die Arbeitgeberseite auf „endlich ein faires Angebot auf den Tisch zu legen“, wie ver.di.Gewerkschaftssekretär Sebastian Triebel mitteilt. „Während die großen Handelskonzerne wie Edeka und Rewe Rekordumsätze generierten, müssen überproportional viele Einzelhandelsbeschäftigte Aufstockerleistungen beziehen, weil ihr Gehalt zum Leben nicht reicht.“

Gewerkschaftssekretärin Havva Öztürk schlägt in die gleiche Kerbe wie Triebel: „Diejenigen, die gestern noch als Helden des Alltags gefeiert wurden, werden heute im Regen stehen gelassen. Bisher zeichnet sich bedauerlicherweise keine Tarifeinigung im Handel ab.“ Seit Juni 2021 gebe es von der Arbeitgeberseite kein verbessertes Angebot.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

ver.dis Forderungen im Überblick

ver.di fordert für die Einzelhandelsbeschäftigten indes eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent sowie 45 Euro mehr pro Monat für alle Beschäftigten. Zudem soll ein Mindesteinkommen von 12,50 Euro pro Stunde eingeführt werden und die Ausbildungsvergütung um 100 Euro erhöht werden.

Die Gewerkschaft betont klar, dass die Arbeitgeber eine angemessene Entgelterhöhung bislang verweigern und lediglich Betrieben unter die Arme greifen wollen, die „gut“ durch die Pandemie gekommen sind. Bei Betrieben, die von Corona stärker betroffen sind, würden die Erhöhungen auf später geschoben werden. Hier sei frühestens im März 2022 mit einer Anpassung zu rechnen.

Von NP/OKZ