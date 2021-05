Ohne Terminpflicht: Das sagen Hannoveraner über ihren Shopping-Samstag

Hannover

Lange Schlangen, volle Tüten: Trotz Regenwetter, Windböen und Wartezeiten vor den Geschäften ließen sich Einkäuferinnen und Einkäufer nicht von einem Besuch der Innenstadt abhalten. Nach der Aufhebung der Terminpflicht ist es am Samstag wieder voller in der Innenstadt Hannovers.

Vor dem Zalando Outlet stehen rund 15 Personen in einer Schlange. „56 Personen sind maximal erlaubt“, erklärt Verkäufer Azin Pashaei Fakhri (30), der am Eingang steht. Seine Aufgabe: Mit einem kleinen Gerät zählt er die Personen im Laden. Am Samstagvormittag zeigt das Gerät durchgehend 56 Personen an. „Sobald eine Person aus dem Laden herauskommt, kann die nächste Person sofort rein.“

Azin Pashaei Fakhri stellt beim Zalando Outlet sicher, dass maximal 56 Personen im Laden sind. Am Samstagvormittag zeigt sein Personenzähler durchgehend 56 an. Quelle: Sophie Peschke

Auch checkt Fakhri dass von den Einkäuferinnen und Einkäufern keine Infektionsgefahr ausgeht. Dafür lässt er sich ein negatives Corona-Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden alt ist, zeigen oder überprüft, ob die Personen am Eingang zweifach geimpft oder aber bereits genesen sind. „Wochenlang war wirklich kein Mensch in der Innenstadt“, erinnert sich Fakhri. Er sei froh, dass endlich wieder mehr los ist: „Ich merke richtig, wie die Menschen es vermisst haben, einzukaufen“, sagt der 30-Jährige mit Blick auf die vielen gefüllten Tüten.

Eine Familie aus NRW zeigt bei Azin Pashaei Fakhri Impfausweise vor, um anschließend im Zalando Outlet einkaufen zu können. Quelle: Sophie Peschke

„Ich war auch vor ein paar Wochen in der Innenstadt und da hat das Shoppen gar keinen Spaß gemacht“, erzählt die 29-jährige Shabnam aus Hannover. Mit der Aufhebung der Terminpflicht sei es nun deutlich unkomplizierter: „Ich bin sogar in Läden wie das Zalando Outlet oder TK Maxx reingekommen und das ging richtig flott“, freut sie sich.

Freut sich über das unkomplizierte Shopping: Shabnam (29) aus Hannover genoss am Samstag das Einkaufen in der Innenstadt. Quelle: Sophie Peschke

„In den letzten Monaten haben wir als letzte Konsequenz oft den Online-Handel genutzt und freuen uns jetzt riesig, dass wir wieder unseren Teil zur Belebung der Innenstadt beitragen können“, sagte Armin Wuth (60) aus Bad Nenndorf. Mit seiner Frau Christiane (57) stand er in einer langen Schlange bei TK Maxx an: „Das Anstehen machen wir etwas widerwillig, sind aber einfach froh, dass wir jetzt ansonsten wieder problemlos einkaufen können“, so Wuth.

Armin und Christiane Wuth sind aus Bad Nenndorf für einen Shoppingtag nach Hannover gekommen: „Wir brauchten einen Tapetenwechsel“, sagten die beiden während sie in der Schlange bei TK Maxx standen. Quelle: Sophie Peschke

Und nicht nur das Einkaufen läuft nun wieder leichter: Dadurch, dass die Außengastronomie wieder geöffnet ist, konnten Einkäuferinnen und Einkäufer am Samstag auch mal eine Pause einlegen. Im Café Kröpke saßen Gäste beispielsweise unter Sonnenschrimen mit Heizstrahlern und auch im Extrablatt an der Grupenstraße haben sich die Gäste in rote Decken eingewickelt und so den kühlen Temperaturen getrotzt.

Pause unter dem Heizstrahler: Die Gäste des Café Kröpke konnten trotz kühlen Temperaturen eine Pause einlegen – ganz ohne zu frieren. Quelle: Sophie Peschke

Auch für den Besuch von Cafés, Biergärten und Restaurants wird jedoch ein negativer Corona-Test benötigt. Deshalb war der Service der diversen Testzentren wie beispielsweise in der Grupenstraße, der Georgstraße oder der Kanalstraße besonders gefragt.

Beim Testzentrum in der Karmarschstraße standen die Wartenden in einer endlos langen Schlange an. Quelle: Sophie Peschke

Doch nach Monaten ohne sorgenfreien Einkauf in der Innenstadt und Restaurantbesuche, konnten auch die langen Schlangen vor den Testzentren nicht die Laune vermiesen: „Weder das Warten noch das schlechte Wetter hält mich ab“, sagte etwa die 26-jährige Anna aus Berlin. Sie war für einen Besuch nach Hannover gekommen und wollte sich mit einer Freundin im Stadtmauer Restaurant treffen: „Sobald ich mein negatives Testergebnis habe, bin ich mit meinem Regenschirm ja gut ausgestattet.“

Sie hält weder langes Warten noch schlechtes Wetter vom ersten Restaurantbesuch seit Monaten ab: Anna (26) aus Berlin ist für einen Heimatbesuch nach Hannover gekommen. Quelle: Sophie Peschke

Bis der Corona-Test in der Innenstadt gemacht werden konnte, vergingen bei manchen Testzentren durchaus mehrere Minuten und auch mit der Einhaltung der vorab gebuchten Termine klappte es nicht immer: „Ich denke einfach daran, dass ich gleich endlich in die Läden kann“, sagte ein 28-jähriger Osnabrücker in Regenjacke zuversichtlich.

Von Sophie Peschke