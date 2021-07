Hannover

Mit besonderen Aktionen wollen Landeshauptstadt und Region neuen Schwung in die Impfkampagne bringen. Auch am kommenden Wochenende können sich Impfwillige auf dem Messegelände ohne Termin die Vakzine von Astrazeneca und Johnson & Johnson spritzen lassen. Außerdem sollen bald wieder mobile Impfteams in sozial benachteiligte Quartiere geschickt werden. Nach NP-Informationen ist zunächst eine Aktion in Sahlkamp geplant.

Impfen ohne Termin, solange der Vorrat reicht. Mit dem Ergebnis des ersten von zwei Aktionswochenenden ist die Region laut Sprecher Christoph Borschel „zufrieden“. Insgesamt 981 Personen nahmen am Sonnabend und am Sonntag das Angebot an. „Genutzt haben es zum Beispiel viele Personen, die nicht so technikaffin sind, die Online-Anmeldung zu nutzen oder auch die technischen Möglichkeiten dazu nicht haben“, so der Sprecher.

Hoch im Kurs stand dabei die Einmalimpfung durch Johnson & Johnson. Sie wurde 870 Mal verabreicht. Das Vakzin von Astrazeneca bleibt hingegen ein Ladenhüter, es kam nur 111 Mal zum Einsatz. Die Landesregierung hatte in der vergangenen Woche angekündigt, künftig auf den Einsatz des unbeliebten Stoffs zu verzichten. Seit Montag wird er nicht mehr an die Impfzentren ausgeliefert.

Weniger als 5000 Impfwillige auf der Warteliste

Unterdessen schrumpft die Warteliste in der Region zügig. Am Montagabend waren noch 4800 Impfwillige registriert. Angesichts der mittlerweile stabilen Liefermengen werden daher die Rufe nach zusätzlichen, dezentralen Angeboten lauter. Auch das Impfen in sozial benachteiligten Wohnquartieren, das sich bislang auf zwei Aktionen in Mühlenberg und Garbsen beschränkte, soll fortgesetzt werden.

Die Stadt hält sich mit der Ankündigung noch zurück, laut Sprecher Udo Möller „laufen Planungen“. Wie die NP erfuhr, steht eine Aktion aber kurz bevor. Auf dem Sahlkampmarkt soll den Bewohnern ein Impfangebot direkt vor Ort gemacht werden.

Vor Pfingsten hatten Stadt und Region mobile Impfteams nach Mühlenberg und in den Garbsener Ortsteil Auf der Horst geschickt. Erfreuliche Bilanz: „Rund 95 Prozent der Menschen, die beim dezentralen Impfen eine Erstimpfung bekommen haben, haben auch das zweite Impfangebot angenommen“, so Regionssprecher Borschel.

Von André Pichiri