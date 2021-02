Hannover

Bereits seit Mitte Dezember ist der Großteil der Schüler in Hannover im Distanzlernen. Bedürftige Kinder und Jugendliche trifft der Lockdown doppelt hart, denn für sie entfällt damit auch das kostenlose Mittagessen in der Schule. Erst nach zwei Monaten hat die Landeshauptstadt nun eine Lösung parat.

Die Stadt Hannover bietet ab sofort Schulkindern in allen Jahrgangsstufen ein kostenloses Lunchpaket, wenn sie Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) haben. Das Angebot ist freiwillig. „Der aktuell ausgesetzte Präsenzunterricht für einen Großteil der Schulkinder bedeutet, dass Kinder, die sonst über das Bildungs- und Teilhabepaket in der Schule mit Mittagessen versorgt werden, leer ausgehen. Mit diesem neuen Angebot wollen wir die Kinder unterstützen, die auf das kostenlose Schulessen angewiesen sind, und damit auch die Eltern entlasten“, sagt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

An diesen Schulen gibt es kostenlose Lunchpakete

Der Bedarf ist da: Allein 2019 haben in Hannover rund 6000 Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren das kostenlose Mittagessen in der Mensa wahrgenommen.

Zu Wochenbeginn haben die ersten Schulen in der Stadt bereits mit der Essensausgabe begonnen, darunter die IGS Roderbruch, die Grundschule Lüneburger Damm, die Wilhelm-Busch-Schule sowie die Grundschule Am Lindener Markt. Onay wünscht sich, dass „möglichst alle Schulen einen Weg finden, dieses Angebot ihren Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen. Gern unterstützen wir bei der Organisation, wo es nötig ist.“

Aktion ist vorerst nur bis Anfang März geplant

Und auch Kinder, die derzeit nicht im Präsenzunterricht sind, gehen nicht leer aus, so die Stadt. Sie können sich das Lunchpaket in der Schule abholen und es zu Hause verzehren. Kinder, die im Wechselmodell sind, bekommen es ebenfalls in der Schule. Je nach Caterer enthalten die Lunchpakete Joghurt, Obst, Brot und ein Getränk. Andere Caterer liefern Folienessen, das zu Hause erwärmt werden muss. Die Kosten von vier bis fünf Euro pro Mahlzeit trägt die Region aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Geplant ist, dass die Essensausgabe zunächst bis 1. März läuft. Niedersachsen hatte angekündigt, dass ab März weitere Jahrgänge in den Wechselunterricht in die Schulen zurückkehren werden. Ob das kostenlose Lunchpakete dann ausgebaut wird, steht nach Angaben der Stadt nicht fest.

