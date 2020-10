Isernhagen

Jürgen Fleischer wollte am Montag seinen wöchentlichen Einkauf erledigen. Doch bis zum Lebensmittelmarkt im A2-Center kam der 55-Jährige nicht – das Center machte noch an der Drehtür von seinem Hausrecht Gebrauch und alarmierte die Polizei. Die schmiss Fleischer raus. Der Grund: Er trug keinen Mund-Nasen-Schutz.

Der 55-Jährige fühlt sich diskriminiert. Denn Jürgen Fleischer kann den Mund-Nasen-Schutz aufgrund einer Lungenkrankheit nicht tragen. Die hat ihm ein Langenhagener Lungenspezialist attestiert. Schon ohne Maske leidet er aufgrund seiner Lungenfunktionsstörung schnell an Luftnot. Wenn Fleischer nachts schläft, kam es in der Vergangenheit zu Atemaussetzern bis zu drei Minuten. Dazu hat er seit 20 Jahren Morbus Bechterew, eine chronisch-entzündliche Rheuma-Erkrankung.

„Ich würde meine Leiden gern gegen eine Maske tauschen“

Fleischer ist kein Corona-Leugner. Ganz im Gegenteil: Die Pandemie nimmt er ernst – schließlich ist er mit seiner Lungenkrankheit ein Risikopatient. An die Corona-Maßnahmen wie Handdesinfektion und Abstand halten, hält er sich. „Ich würde zu gern meine Leiden gegen eine Coronamaske tauschen“, sagt er. Fiele es ihm nicht so schwer , würde er eine Maske tragen.

Doch der alltägliche Einkauf im Geschäft wird mit Maske zur akuten Lebensgefahr für Fleischer. Er habe es zu Beginn des Jahres mehrfach probiert: „Nach kürzester Zeit sehe ich dann Sternchen vor den Augen und kippe um“, berichtet er. Deshalb habe er zu seinem Lungenarzt gemusst – das Attest sollte die Ohnmachtsanfälle beim Einkaufen verhindern. Das Lungenvolumen von Fleischer liegt unter 70 Prozent. Auf seinem Attest eines Langenhagener Lungenspezialisten steht: „Herr Fleischer leidet an einer schweren Lungenerkrankung.“

Laut Gesundheitsamt reicht jedoch ein Attest, dass eine bestimmte Krankheit bescheinigt, ohnehin nicht aus: „Es ist wichtig, dass zwischen einem medizinischen Befund und dem Mund-Nasen-Schutz ein Zusammenhang hergestellt ist“, sagt Sprecher Christoph Borschel und verweist auf die Landesverordnung. Anders gesagt: Die Maske muss im Attest erwähnt sein.

Die Atteste sind strittig: Beim Pneumologicum in der Südstadt heißt es: „Wir sind absolute Befürworter des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes, ganz besonders für Menschen mit beeinträchtigter Atemfunktion“.

„Wir wollen niemanden drangsalieren“

Ganz abgesehen vom Attest kann jeder Händler oder Gastronom den Zutritt zu seinem Haus verwehren – es gilt das Hausrecht. So auch beim A2-Center. Dort hat das Center-Management eine klare Corona-Richtlinie: „Wir wollen all unsere Kunden schützen“, sagt Center-Manager Christian Krause. Er mache sich zudem große Sorgen, dass im Falle einer Corona-Erkrankung in seinem Center die Kontaktnachverfolgung nicht gewährleistet werden könne. Im A2-Center muss sich niemand eintragen, nur im Bereich der Gastronomie. Insbesondere seitdem die Infektionszahlen wieder stark angestiegen sind, würden deshalb keine Ausnahmen gemacht. Ein Attest akzeptiere das Center-Management nicht: „Wir wollen niemanden drangsalieren, sondern das Risiko ausschließen, dass ein Mensch ohne Maske möglicherweise andere infiziert“, so Krause.

Menschen wie Jürgen Fleischer macht es traurig, dass es keine Ausnahmeregelungen gibt. „Ich fühle mich nun komplett vom öffentlichen Leben ausgegrenzt“, sagt er. Da er erwerbsunfähig und pflegebedürftig ist, sind Arztbesuche und der Einkauf für ihn der einzige Grund, überhaupt das Haus zu verlassen. „Ich habe wirklich schon genug zu kämpfen,“ ärgert er sich.

Anfeindungen und Intoleranz der Mitmenschen

Dazu fühle er sich immer wieder von seinen Mitmenschen diskriminiert. Er sei bereits mehrfach angefeindet worden, weil er keine Maske trug. „Viele zeigen gar kein Anzeichen von Toleranz“, sagt er enttäuscht. Der Rausschmiss beim A2-Center hat für Fleischer das Fass zum Überlaufen gebracht.

Dabei geht Fleischer im A2-Center schon seit Jahren einkaufen. Für den stark eingeschränkten Fleischer ist das Center mit insgesamt 35 Geschäften und Restaurants besonders praktisch: „Da habe ich alles an einem Ort“, sagt Fleischer.

Deshalb möchte Fleischer trotz des Vorfalls auch weiterhin im A2-Center einkaufen – ohne Maske. Sein Wunsch: „Ich möchte ganz einfach meine Einkäufe in Ruhe tätigen können“, sagt er. In seiner Not hat er auch beim Marktleiter des Real-Lebensmittelmarkts im A2-Center angerufen und bei der Apotheke im Center, in der er regelmäßig seine Medikamente kauft.

Eine Zwischenlösung konnte bereits gefunden werden: Fleischer nutzt nun den separaten Eingang zur Apotheke. Seine Medikamente bekommt er. Doch das Problem mit dem Einkaufen besteht. Denn: Der Realmarkt hat keinen separaten Eingang. Fleischer muss durch die Drehtür ins A2-Center und dann etwa 20 Meter bis zum Real. Im Realmarkt selbst habe ihm der Marktleiter zugesichert, dass er ohne Maske und mit dem aktuellen Attest einkaufen dürfe.

„Nicht jeder Mensch ohne Maske ist ein Corona-Leugner“

Die Region Hannover bekommt aktuell eine Vielzahl von ähnlichen Erfahrungsberichten gemeldet: „Das ist riesengroßes Thema“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. Der Region Hannover sei die Teilhabe für Menschen, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können, wichtig. „Wir versuchen zu sensibilisieren und zu vermitteln, dass nicht jeder Mensch ohne Maske ein Corona-Leugner ist“, so Wendt. Deshalb kümmert sich die Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen, Sylvia Thiel, um die Meldungen.

Mit zunehmenden Inzidenzwerten wendeten sich bereits vermehrt hilfesuchende Menschen mit an Sylvia Thiel: „Selbstverständlich steht für uns der Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Virus im Vordergrund. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen muss jedoch ebenfalls weiterhin möglich sein,“ sagt sie. In einem Appell an die Bevölkerung auf der Webseite der Region Hannover heißt es, dass im Sinne der Teilhabe von einem Bestehen auf die Mund-Nasen-Bedeckung in Ausnahmefällen abgesehen werden sollte: „In diesen Ausnahmen muss diskriminierungsfrei das Einkaufen und auch Bahnfahren möglich sein.“

Dass ein Attest vorliegt, sei in Situationen, in denen der Zutritt zum Einzelhandel oder zum ÖPNV verwehrt würde, nicht ausschlaggebend. Es müssten vor allem die gesundheitlichen Einschränkungen glaubhaft gemacht werden. Da reiche zum Beispiel auch das Vorzeigen eines Asthmasprays. Im Falle eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wiederum müsse ein ärztliches Attest vorgelegt werden.

