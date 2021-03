Hannover

Die Impfterminvergabe gestaltet sich weiter schwierig: Während an Schulen in Hannover bereits mobile Impfteams unterwegs sind, wissen andere Impfberechtigte derselben Gruppe nicht einmal, wie sie überhaupt an Impftermine kommen. Physiotherapeutin Anne-Marie Junius (52) versucht seit Wochen für ihre zwei Physiotherapie-Teams Impftermine zu organisieren: „Ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis“, sagt die 52-Jährige. Sie betreibt sowohl die Physiotherapie-Praxis Physiona (Landschaftsstraße 3) und die Praxis für Physiotherapie (Lavesstraße 6).

Insgesamt 14 Mitarbeitende sind längst impfberechtigt und doch besteht keine Aussicht auf einen Impftermin. „Mittlerweile bin ich echt frustriert und verzweifelt.“ Weder über die zur Impfterminvergabe eingerichtete Hotline, das Online-Portal, noch per E-Mail komme sie weiter: „Ich habe sogar direkt vor Ort im Impfzentrum nachgefragt, aber auch da wurde mir nur eine E-Mail-Adresse mitgegeben.“ Eine Antwort auf ihre E-Mails hat Junius bis heute nicht bekommen.

„Stadt hält einen Dornröschenschlaf“

In anderen Landkreisen werden Physiotherapeuten und -therapeutinnen bereits geimpft. Das bestätigte der Verband Physikalische Therapie (VTP) der NP: „Sieben Landkreise haben längst die erste Rutsche bekommen“, sagte Geschäftsstellenleitung des VTP Nord-West Melanie Rabe – darunter die Landkreise Heidekreis, Wolfenbüttel, Gifhorn, Stade und Cloppenburg. „Nur in der Region Hannover gucken Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten in die Röhre“, kritisiert Rabe. Auch Junius ist enttäuscht: „Die Stadt Hannover scheint einen Dornröschenschlaf zu halten.“

Dabei seien die Berufsgruppen der Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten nicht ohne Grund im Februar hochgestuft worden: „Die müssen tagtäglich in den Körperkontakt gehen“, weiß Rabe. Und auch Physiotherapeutin Junius pflichtet bei: „Es wird momentan mit der Gesundheit meiner Mitarbeitenden und meiner Patienten gespielt.“ Rund 20 Patienten behandelt ein Therapeut am Tag. Zwar tragen sowohl Patient als auch Therapeut eine medizinische Maske, doch das Einhalten des Mindestabstands ist aufgrund der Behandlung am Körper schlichtweg nicht möglich. Bereits zehn Mal habe Junius ihre Angestellten in Quarantäne schicken müssen: „Ich wünsche mir wirklich mehr Sicherheit für mein Team.“

Besonders problematisch sei die Situation auch für die Patienten und Patientinnen. Behandlungen wie beispielsweise die Atemtherapie oder die CMD-Kieferbehandlung, die unter anderem bei Störungen des Kausystems, Tinnitus oder Kopfschmerzen zum Einsatz komme, können gar nicht mehr angeboten werden: „Da müssten meine Mitarbeitenden im Mund der Patienten arbeiten und das geht aktuell einfach nicht.“ Auch Hausbesuche seien derzeit ausgesetzt: „Da gibt es also einige Patienten und Patientinnen, die momentan gar nicht therapiert werden können aus Schutz vor dem Coronavirus.“

Sozialministerium: „Impfung vorgesehen“

Laut Sozialministerium ist für medizinisches Personal mit direktem Patientenkontakt die Corona-Impfung vorgesehen: „Tatsächlich sollen jetzt schon kurzfristig die ersten Personen aus der zweiten Gruppe mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden können.“ Möglich sei eine Impfung, wenn die Personen unter 65 Jahren aus der ersten Gruppe mit der höchsten Priorität, und damit insbesondere Pflege- und intensivmedizinisches Personal, bereits versorgt seien und noch Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung stünde.

„In Hannover wird abgeblockt“

Dennoch ist die Verwirrung groß: „In Hannover ist die Organisation von Impfterminen für physikalische Therapeuten ein richtiges Chaos“, so Rabe. Für andere Landkreise hätten sich Verantwortliche pro-aktiv beim VTP gemeldet und Kontaktmöglichkeiten der diversen Praxen beim Verband angefragt. Drei Tage später seien die jeweiligen Praxen bereits geimpft worden – in manchen Landkreisen mit mobilen Teams, in anderen im Impfzentrum. „In Hannover hingegen wird total abgeblockt und bisher werden noch immer keine Impftermine in Aussicht gestellt.“

„Wir fühlen uns im Stich gelassen“

„Die einzige Möglichkeit ist momentan, dass sich die Physiotherapeuten und -therapeutinnen aus Hannover in Altenheimen impfen lassen, wenn sie dort Hausbesuche machen“, weiß Rabe. Sie würde sich aber wünschen, dass auch in Hannover mobile Teams aktiviert würden, die auch in den Ergotherapie-, Logopädie- und Physiotherapie-Praxen impfen. Für Praxisteams selbst, bliebe ansonsten momentan nichts als abzuwarten: „Und das ist schrecklich. Wir fühlen uns richtig von der Stadt im Stich gelassen“, sagt Physiotherapeutin Junius.

Von Sophie Peschke