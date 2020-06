Wunsch nach offenem Vollzug: Gefangener zieht gegen JVA Sehnde vor Gericht

Hannover

Seit mehr als zwei Jahre sitzt Markus Vogel bereits hinter Gittern. Der 28-Jährige hat betrogen. Nun aber fühlt sich der Inhaftierte selbst ungerecht behandelt. Er möchte in den offenen Vollzug wechseln, um einen kleinen Schritt zurück ins normale Leben zu gehen. Doch das verwehrt ihm die JVA Sehnde, und das, obwohl Vogel in einem ersten Verfahren vor dem Landgericht Hildesheim Recht bekommen hat.

Die Richter am Landgericht in Hannover hatten Vogel im März 2019 zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt, von der er bereits fast die Hälfte in U-Haft und in der JVA Sehnde verbüßt hat. Zusammen mit einer Freundin, die bei einer Versicherung arbeitete, hatte er unter anderem in mehr als 60 Fällen Überweisungsträger gefälscht und war so an 60.000 Euro gekommen. Seine Taten bereut Vogel, der auf die schiefe Bahn geriet, als sein Traum vom Profifußball platzte.

Angebot für eine Ausbildung

„Ich habe mich hier in der Haft immer vorbildlich verhalten. Jetzt könnte ich mir eine Zukunft für die Zeit nach der Haft aufbauen. Das wird mir nicht ermöglicht, hier werden klare Rechtsfehler begangen“, ärgert sich Vogel und wandte sich deshalb an die NP.

Markus Vogel verbüßt seine Haftstrafe in der JVA Sehnde. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

In der Anstalt arbeitet er als Hausarbeiter. „Das ist ein absoluter Vertrauensposten“, erklärt er. Denn er habe Zugang zu Bereichen, in die andere Häftlinge nicht hineingelassen werden. Beim Putzen nutze er Mittel mit Alkohol – davon würden andere Gefangene fern gehalten. Auch von verschiedenen Sachbearbeitern in der Anstalt werde ihm immer wieder vorbildliches Verhalten bescheinigt.

Von einer großen Einzelhandelskette habe er ein konkretes Angebot vorliegen, dort eine kaufmännische Ausbildung beginnen zu können. Eine Riesenchance, meint Vogel: „Damit könnte ich ein neues Leben beginnen.“ Doch die Stelle kann er nur wahrnehmen, wenn er auch in den offenen Vollzug wechseln darf.

Landgericht kritisiert Begründung

Doch das erlaubt ihm die Anstalt nicht: Sie befürchtet, dass Vogel flüchten oder erneut betrügen könnte, da sich aus den bisherigen Taten eine „kriminelle Verfestigung“ ableiten ließe. Vogel könne im Rahmen seiner neuen Tätigkeit erneut Straftaten begehen, schreibt die JVA Sehnde im Vollzugsbericht, der der NP in seiner ursprünglichen Fassung vorliegt. „Das ist der Oberknaller“, meint Vogel, „ich verstehe nicht, warum bei mir davon ausgegangen wird, dass ich direkt wieder zum Betrüger werde.“

Er bereue seine Taten und wolle sie nicht wiederholen. Der Bericht der Anstalt sei voller Unterstellung und falscher Behauptungen. „Ich will keine Sonderbehandlung, sondern nur, dass mit mir rechtskonform umgegangen wird“, sagt Vogel. Auch im offenen Vollzug müsse er jeden Abend ins Gefängnis zurückkehren.

Schon der Richter am Landgericht Hannover hatte keine Bedenken gegen die spätere Verlegung in den offenen Vollzug gehabt. Zusammen mit seiner Anwältin Tanja Brettschneider erreichte Vogel einen Erfolg vor dem Landgericht Hildesheim. Das entschied, dass Vogels Vollzugsplan neu ausgestellt werden müsse.

Arbeitsstelle „ausschließlich negativ“ bewertet

Eine Fluchtgefahr sieht die Strafkammer nicht, da Vogel bereits im Juni des kommenden Jahres zwei Drittel der Haftstrafe hinter sich habe und gute Chancen bestünden, dass die Reststrafe erlassen werden könne. Die Ausführungen der JVA Sehnde zur Missbrauchsgefahr seien zudem „nicht rechtsfehlerfrei“ gewesen, so das Landgericht. Die Anstalt werte Vogels Arbeitsstelle als Verkaufsberater „ausschließlich negativ“. Ein „derart einseitiger Schluss“ werde der „Reintegration in die Berufswelt nicht gerecht“.

Der Beschluss des Landgerichts bedeute aber nicht, dass auch das Ergebnis ein anderes sein müsse, erklärt Hans-Christian Rümke, Sprecher des Niedersächsischen Justizministeriums: „Es kann durchaus sein, dass die Entscheidung richtig ist, aber die Begründung unzureichend.“ Jede gerichtliche Entscheidung, in denen Vollzugspläne für rechtswidrig erklärt werden, müssten dem Ministerium gemeldet werden.

SV Dedensen will Vogel helfen

Ihren grundlegenden Standpunkt hat die JVA Sehnde auch im überarbeiteten Vollzugsplan nicht verändert. Auch gegen den geht Vogel inzwischen gerichtlich vor. Er kann nicht verstehen, warum ihm die Anstalt Steine in den Weg legt: „Wieso nimmt sich die Anstalt das Recht heraus, sich über ein Beschluss eines Landgerichts hinwegzusetzen? Es kann doch nicht sein, dass die JVA Gefangene nach Gutdünken beurteilt.“ Auch bei anderen Gefangenen habe er beobachtet, dass die Vorbereitung auf die Entlassung schlecht sei.

Seine Unterstützer vom SV Dedensen, wo Vogel zuletzt Fußball spielte, denken ähnlich. Beim Seelzer Verein soll der talentierte Kicker, der in einer Kreisklassen-Saison vor seiner Haftstrafe 74 Tore erzielte, eine Trainerstelle bekommen. „Jeder hat eine zweite Chance verdient. Wir helfen ihm Türen zu öffnen, damit er eine Zukunft hat“, sagt sein Ex-Trainer Sascha Pohle, mit dem er regelmäßig Kontakt hat. Der Verhalten der JVA helfe dabei aber nicht.

Von Sascha Priesemann