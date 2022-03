Krieg in der Ukraine - Öl, Nudeln, Klopapier: Diese Waren werden jetzt in Supermärkten in Hannover knapp

Die Folgen des Krieges in der Ukraine werden in Hannover sichtbar: Supermärkte rationieren Hamsterware, der Lebensmittelhandel appelliert, nur in haushaltsüblichen Mengen zu kaufen – eine Inventur.