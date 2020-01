Ökumenische Gemeinden? Eine echte Chance – und ein Risiko

Hannover

Hätte Luther das gewollt? 1517 veröffentlichte er seine 95 Thesen – was zur Spaltung der Kirche führte. Rund 500 Jahre später wollen der hannoversche Landesbischof Ralf Meister und sein katholisches Pendant, der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, den Graben ein wenig wieder zuschütten – indem sie bemerkenswert offen über die Gründung gemeinsamer Gemeinden sprechen.

Vielleicht hat ja der ökumenische TV-Gottesdienst, den Meister und Wilmer Silvester hielten, zu neuer Erkenntnis geführt. Vielleicht ist es aber auch nur die Einigkeit in der Not: Beiden laufen die Schäflein fort, beide müssen sparen – und wenn es um Bilanzen geht, denkt der Bischof nicht anders als der weltliche Firmenboss: Bevor der Laden untergeht, werden Abteilungen zusammengelegt und mit der Konkurrenz paktiert. Unternehmerisch könnten ökumenische Gemeinden also Sinn ergeben, und vielleicht führt so viel Weitsicht sogar dazu, dass sich der Glaube zeitgemäßer gestaltet und neue Freunde findet. Das wäre eine echte Chance.

Dennoch gibt es Risiken. Zuviel Kooperation schadet dem Markenkern, das wird in der Kirche nicht anders sein als in der Politik. Auch die Parteien der Großen Koalition leiden unter Identitätsverlust und Mitgliederschwund. Und sagte Ex-SPD-Chef Franz Müntefering nicht einst, sein Amt sei fast so schön wie das des Papstes? Seine Nachfolger dürften das heute anders sehen. Die Kirchen sollten also genau wissen, was sie tun.

Von Harald Thiel