Ökostrom und Selbstversorgung: Arbeiten Hannovers Krankenhäuser bald klimaneutral?

Hannover

Das Klinikum der Region Hannover (KRH) will künftig keine Energie mehr verwenden, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Am Freitag hat das Unternehmen eine Strategie vorgestellt, wie der Ausstieg gelingen kann. Das Klinikum plant zunächst nur noch Strom zu kaufen, der ohne das klimaschädliche Kohlenstoffdioxid produziert wird, berichtet Sprecher Niko Gerdau. In einem ersten Schritt will das Klinikum die Kohlendioxid-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent senken. Das will das KRH mit dem Bezug von Ökostrom erreichen, außerdem will das Klinikum künftig mehr Strom aus Wind und Sonne selbst erzeugen.

Wasser und Heizung aus Erdwärme?

Zeitgleich will das Klinikum alle zehn Heizungsanlagen der Krankenhäuser so umrüsten, so dass sie kein CO2 mehr erzeugen. Drei Standorte des KRH werden bereits heute über Fernwärme von Enercity versorgt, mittelfristig soll diese Fernwärme klimaneutral sein. Bei den übrigen sieben Standorten ist die Umrüstung aufwendiger, sagt Gerdau. Gemeinsam mit der Technischen Universität Clausthal wird derzeit untersucht, ob Erdwärme für Heizung und Warmwasser genutzt werden kann. Am Standort Langenhagen prüft das Klinikum den Bau eines Wasserstoffspeichers um regenerative Energien saisonal zu nutzen.

Das KRH sucht außerdem die Zusammenarbeit mit lokalen Stadtwerken, um so die Energieversorgung auch über das Klinikum hinaus nutzbar zu machen – beispielsweise für private Haushalte. „Mit diesem Konzept lassen sich Investitionskosten auf breitere Schultern verteilen und auch der laufende Betrieb ist effizienter und damit nachhaltiger“, betont der Energiebeauftragte des Klinikums, Frank Dödtmann. Neben der Tiefengeothermie prüft das Klinikum auch weitere Konzepte, zum Beispiel Großwärmepumpen oder Biomassefeuerungsanlagen.

Energieverbrauch soll sinken

Gleichzeitig arbeitet das KRH nach Gerdaus Angaben daran, den Energieverbrauch im Unternehmen weiter zu senken. Im Jahr 2034 sollen dann die aktuell 13 Blockheizkraftwerke des Unternehmens abgeschaltet werden, die mit Erdgas betrieben werden.

Das KRH ist ein Unternehmen der Region Hannover. Die Region hat das Ziel, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden.

Von Mathias Klein