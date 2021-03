Öffnungsauflagen: Kosmetikstudios kämpfen mit Schnelltest-Dilemma

Hannover

Eine Branche ist wütend: Seit etwa vier Monaten sind die Kosmetikstudios in Niedersachsen dicht. Ab dem 8. März sollen sie aber wieder öffnen dürfen. So lautet ein Beschluss der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch. Dennoch werden viele Gewerbetreibende zum Stichtag ihre Studios weiter geschlossen halten – sofern sie keine Strafen fürchten wollen. Denn: Grundlage für die Öffnungen ist eine Schnelltestpflicht für Kundinnen und Kunden. Das Problem: Wegen der hohen Nachfrage sind diese derzeit kaum zu bekommen.

„Das ist nichts anderes als eine Fortsetzung des praktischen Berufsverbots“, klagt Joanna Stünkel-Gramm. Die Kosmetikmeisterin ist gleichzeitig Vorsitzende der Kosmetikerinnung Hannover. Mit der Forderung auf Gleichstellung mit allen anderen körpernahen Dienstleistungen bei künftigen Maßnahmen, rief sie am Freitagvormittag zur Demo auf dem Opernplatz auf. Etwa 15 Kosmetikerinnen schlossen sich an.

Auflagen sorgen für Zusatzkosten

„Wenn selbst Schulen und Kitas bei der Beschaffung von Schnelltests Probleme haben, wie sollen wir da ran kommen?“, fragt eine Teilnehmerin ratlos. Niemand wisse, wo welche bestellt werden können. Auch Discounter seien wegen der begrenzten Herausgabe kaum eine Lösung. Weiteres Problem: zusätzliche Kosten. Zu dem Preis von fünf Euro pro Test werde auch die Wartezeit von bis zu 20 Minuten zu Buche schlagen: „Wir rechnen etwa mit 1,50 Euro pro Minute, um die Kosten zu decken“, so Stünkel-Gramm. „Das wären am Ende etwa 40 Euro Mehraufwand pro Kunde.“

Neben der Schnelltestpflicht müssen die Kosmetikstudios zudem ein erweitertes Hygiene- sowie Testkonzept für Personal erstellen, die wiederum vom Gesundheitsamt abgenommen werden müssen. „Um all das auf die Beine zu stellen, braucht es Vorlaufzeit, die wir nicht bekommen haben“, so die Demo-Organisatorin. Das Dilemma: Ohne die beglaubigten Konzepte drohen bei Öffnungen Strafen.

Auflagen wirtschaftlich schwer stemmbar

„Wir fühlen uns einfach alleine gelassen“, sagt Carolin Beckmann (67), Betreiberin eines Studios in der Lavesstraße. Die Maßnahmen der Politik empfindet sie als Schikane. „Obwohl wir ohnehin schon die höchsten Hygieneauflagen haben, kommt immer mehr dazu.“ Sie kämpfe derzeit um ihre Existenz. So wie viele in der Branche.

Kosmetikerin: Ulrike van Veen (63) ist von den neuen Maßnahmen überrascht. Quelle: Sophie Peschke

Auch Ulrike van Veen (63) sorgt sich um ihre Zukunft. Sie betriebt seit 17 Jahren ihr eigenes Kosmetikstudio in Bothfeld. Sie musste bereits im vergangenen Jahr ihre Behandlungspreise anheben, um die Mehrkosten durch die Hygienevorschriften (FFP-2-Masken, Schutzvisiere, Handschuhe) zu decken. „Irgendwann machen das auch meine Kunden nicht mehr mit.“

„Wir müssen endlich als Handwerk akzeptiert werden“

Sie stellt sich zudem die Frage: „Was ist, wenn ein Schnelltest positiv ausfällt? Muss ich dann auch direkt meinen Laden schließen?“ Für sie habe das ganze Prozedere nichts mehr mit den eigentlichen Behandlungen zu tun. Sie gibt zu: „Wenn ich Kundin wäre, würde ich aktuell nicht zur Kosmetik gehen.“

Auch Stünkel-Gramm betont die psychisch ausgleichenden Effekte, die immer mehr eingeschränkt würden. Sie sieht sich vor politischen Einschränkungen nur unter einer Bedingung besser geschützt: „Wir müssen endlich als Handwerk akzeptiert werden.“ Dafür bedarf es einer Eintragung in die Einlage A der Handwerksordnung.

Von Jens Strube