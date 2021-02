Seit Monaten sind Hannovers Sportplätze verwaist, zugleich tummeln sich viele Kinder auf Spielplätzen. Kurzum: Die Bewegung in der Coronakrise kommt zu kurz. Dabei könnten Vereine derzeit auch in Niedersachsen sogar Individualsport anbieten – unter strengen Auflagen. Doch warum zögern so viele?