Hannover

Die Polizei sucht weiter nach dem Täter oder der Täterin, der oder die in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche erfolglos versucht hatte, ein Einfamilienhaus in Kirchrode abzufackeln (NP berichtete). Da die Fahndung bislang ergebnislos verlief, hofft sie durch Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera auf Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen 1 Uhr und 2.50 Uhr am 3. März hatte die unbekannte Person mithilfe eines Brandbeschleunigers an mehreren Gebäudeteilen, unter anderem einem Fliegengitter, an dem Haus in der Straße Hirschanger gezündelt. Danach war sie in Richtung Tiergartenstraße geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Beide Brände an Vorder- und Rückseite des Gebäudes gingen offensichtlich von selbst aus. Eine Zeugin hatte zudem umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Ein Mann oder eine Frau?

Eine private Überwachungskamera hat eine verdächtige Gestalt gefilmt. Die Polizei verstärkt die Fahndung nun mit der Veröffentlichung der Bilder aus verschiedenen Videosequenzen. Sie zeigen eine etwa 30 Jahre alte Person, bei der nicht klar zu erkennen ist, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Sie ist etwa 1,80 Meter groß und schlank oder sogar von athletischer Statur.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie trug sie einen schwarzen Mundschutz, einen roten Kapuzenpullover, eine dunkle Weste, eine hellgraue Jogginghose und grau-beigefarbene Schuhe. Zudem hatte der oder die Gesuchte eine schwarze Umhängetasche bei sich. Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Von Andreas Krasselt