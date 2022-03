Hannover

Die Polizei hatte am Montag mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Senior aus Hannover-Badenstedt gesucht. Wie die Behörde am Abend mitteilte, wurde der 82-Jährige gefunden. Er soll in Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern) einen Autounfall verursacht haben, in dessen Folge er von der Polizei erkannt wurde. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht, der Mann blieb unverletzt.

Der Badenstedter war bereits am Sonntag zu einem Treffen nach Langenhagen aufgebrochen. Doch dort kam er nicht an und kehrte auch nicht nach Hause zurück. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Senior beteiligt haben.

Von Manuel Behrens