Hannover

Die Polizei sucht seit Montag den vermissten Hans H. aus Hannover-Badenstedt. Der 82-Jährige war bereits am Sonntag in seinem Auto zu einem Treffen aufgebrochen. Dort kam er allerdings nie an. Die Ermittler bitten nun um Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern, um den Senior finden zu können.

Hans H. aus Badenstedt Quelle: Polizeidirektion Hannover

Gegen 10.30 Uhr am Sonntag war Hans H. nach Polizeiangaben mit seinem Auto zu einer Verabredung in Langenhagen aufgebrochen. Weder kam er dort an, noch kehrte er bislang nach Badenstedt zurück.

Polizei bittet um Hinweise

„Im Rahmen der Fahndung wurden bereits diverse Anlaufstellen von der Polizei überprüft – jedoch ohne den 82-Jährigen anzutreffen“, sagt Dennis Schmitt von der Polizeidirektion Hannover. Die Beamten gehen davon aus, dass eine Eigengefährdung aufgrund H.’s Gesundheitszustand nicht ausgeschlossen werden kann.

Hans H. ist etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trägt eine Brille, vermutlich eine braune Lederjacke und eine dunkelgraue oder schwarze Stoffhose. Der Mann ist vermutlich in seinem weißen Daimler-Benz mit dem Kennzeichen H-HU 1120 unterwegs.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten sich beim Kommissariat Limmer unter Telefon 0511/109 39 15 zu melden.

Von Manuel Behrens