Hannover

Die Polizei Hannover sucht nach Ursula-Maria E. aus Hannover-Bothfeld und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die 72-Jährige wird seit Mittwoch vermisst. Eine Eigengefährdung kann aufgrund einer Erkrankung nicht ausgeschlossen werden, so die Ermittler.

Wird vermisst: Ursula-Maria E. aus Bothfeld Quelle: Polizei Hannover

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Seniorin ihr Haus in der Damaschkestraße in Bothfeld am Mittwoch, um einen Arzt in Langenhagen aufzusuchen. Von diesem Termin kehrte sie bislang nicht zurück. „Außerdem soll sie sich im Bereich Kurze-Kamp-Straße in Bothfeld aufgehalten haben. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg“, sagt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover. Zuletzt soll ein Familienmitglied am Sonntag, 9. Januar, Kontakt zu E. gehabt haben.

Vermisste trägt weinrote Brille

Die Seniorin ist etwa 1,55 Meter groß und hat eine normale Statur. Sie hat blonde, glatte halblange Haare und trägt eine Brille in Weinrot. Bekleidet ist die Vermisste mit einer violetten Steppjacke und einer schwarzen Handtasche.

Ursula-Maria E. ist von einem Arzttermin nicht zurückgekehrt. Quelle: Polizei Hannover

Hinweise zu der 72-Jährigen nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter Telefon (05 11) 1 09 33 17 entgegen.

Von Manuel Behrens