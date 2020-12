Hannover

Die Kripo fahndet nach einem Betrüger, der mehrere Geldautomaten im Raum Hannover manipuliert und mit den gestohlenen Daten von EC-Karten mehrfach Geld vor allem im Ausland abgehoben haben soll.

Aus nicht näher erklärten Gründen scheint sich der Täter bei den Vorbereitungen selbst gefilmt zu haben. Aufnahmen, welche die Fahnder bei der Auswertung der sichergestellten Technik entdeckten. „Möglicherweise hat er Probeaufnahmen mit der verbauten Kameratechnik gemacht und vergessen, die Bilder zu löschen“, erklärte Polizeisprecher Michael Bertram. Mit diesen Bildern wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Zwischen dem 4. 11. 2019 und dem 28. 2. 2020 war es zu Manipulationen an Geldautomaten in Hannover, Laatzen, Empelde und Langenhagen gekommen. Dabei brachte der Täter Vorrichtungen an, mit denen er Kartendaten und die PINs ausspähen konnte. Damit fertigte er dann Dubletten der Karten an, mit denen er vorwiegend im Ausland Geld abhob beziehungsweise Waren bezahlte.

Möglicherweise bundesweit aktiv

Die Aufnahmen sind vermutlich Anfang dieses Jahres entstanden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Betrüger landes- oder sogar bundesweit tätig geworden ist. Der Gesuchte ist schlank und hat ein schmales Gesicht. Auffällig ist seine hohe Stirn. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen trug er kurze, dunkle Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Auf den Bildern ist er mit einem grünen T-Shirt mit auffälligem Aufdruck bekleidet.

Auf einem Bild ist zudem eine von außen auffällig bespannte oder beklebte Tür zu erkennen. Es könnte sich um ein Objekt handeln, in dem Zimmer einzeln vermietet werden, zum Beispiel für Saisonarbeiter.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder die Wohnung wiedererkennen, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Von Andreas Krasselt