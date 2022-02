Hannover

Busse und Bahnen in der Region Hannover sind immer noch pandemiebedingt schlecht ausgelastet. Ein Trend zur Umkehr – weil womöglich wieder mehr Menschen wieder häufiger ins Büro gehen oder zum Einkaufen unterwegs sind oder sie die Ansteckungsgefahr als nicht mehr so groß wahrnehmen – ist derzeit nicht erkennbar. Das ist die Lage im Öffentlichen Nahverkehr:

Verkehrsverbund Hannover

S-Bahnen, Regionalzüge sowie Busse und Stadtbahnen fahren in der Region unter der Obhut des Verbundes Großraum-Verkehr Hannover (GVH). Aktuell gehören zu dem Verbund die Üstra, Regiobus, DB Regio, Transdev, Metronom, Erixx, Westfalen-Bahn und Start Niedersachsen Mitte. GVH-Sprecher Udo Iwannek erklärt: „Wir verzeichnen im GVH momentan noch ein Minus von etwa 30 Prozent an Fahrgästen gegenüber der Vor-Corona-Zeit“. Allerdings: „Der Trend geht nach oben, die Fahrgastzahlen steigen allmählich wieder. Auf dem Höhepunkt der Pandemie, während des ersten Lockdowns, hatten wir ein Minus von weit über 50 Prozent.“

Bahnverkehr im Land

Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) registriert laut Pressesprecher Dirk Altwig für Januar und den bisherigen Februar eine Nachfrage in den Nahverkehrszügen von „45 bis 50 Prozent des Vor-Corona-Niveaus“ - also verglichen mit dem Jahresdurchschnitt 2019. Damals seien täglich im Schnitt rund 330.000 Fahrgäste in Niedersachsen mit den S-Bahnen und Zügen unterwegs gewesen. „Durchschnitt“ heiße „natürlich, dass es auch volle Züge gibt, etwa zu Schulzeiten oder im Umkreis der Großstädte“.

Von Ralph Hübner