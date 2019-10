Hannover

Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Göttingen ist nach einem Oberleitungsschaden gesperrt worden. Die Störung ereignete sich laut einem Bahnsprecher in Berlin um 17.18 Uhr: Der ICE 771 von Hamburg nach Stuttgart meldete die Störung bei Kreiensen. Worin diese genau besteht, ist noch nicht bekannt.

Der Zug mit 600 Reisenden an Bord wurde später nach Kreiensen geschleppt. Dort kam er um 19.48 Uhr an. Die Passagiere konnte dort in einen anderen Zug umsteigen.

ICE-Strecke wird seit Sommer saniert

Der Oberleitungsschaden in Kreiensen soll noch am Abend behoben werden. Allerdings ist es wohl nicht wahrscheinlich, dass die Strecke noch am Donnerstagabend wieder freigegeben wird. Fernzüge der Bahn werden umgeleitet und haben große Verspätungen. Göttingen ist per Bahn von Hannover aus nicht zu erreichen.

Da die Bahn seit Juni die ICE-Trasse zwischen Hannover und Göttingen saniert, muss der gesamte Zugverkehr auf der Nord-Süd-Achse über die alte Strecke geleitet werden. Gibt es dort eine Störung – wie am Donnerstagabend – kann die Bahn Göttingen nicht mehr anfahren.

