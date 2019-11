Neuer Oberbürgermeister – was heißt das für Hannovers Rat?

Hannover

Das war fair, das war respektvoll, das war auch ein bisschen ungewöhnlich: Die Stichwahl-Kandidaten Belit Onay und Eckhard Scholz lagen sich auf der Rathaustreppe herzlich in den Armen. Auch der schon zuvor ausgeschiedene SPD-Bewerber Marc Hansmann zeigte Größe, schaute am Sonntag auf den Wahlparties sowohl von CDU als auch Grünen vorbei. Kann der Umgang der OB-Kandidaten miteinander zum Vorbild für Hannovers Rat werden?

Dort hatte sich spätestens mit der Rathaus-Affäre um Stefan Schostok die Atmosphäre zunehmend vergiftet. Onay hingegen war im Wahlkampf als „Brückenbauer“ angetreten. Zieht nun auch ein neuer Stil in den Rat ein? „Das Rathaus gehört allen“, hat Onay gesagt. „Das hat mich beeindruckt“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

FDP sieht viele Schnittmengen mit neuem OB

Seine Partei hatte sich zwar im Vorfeld für Scholz ausgesprochen. Nun allerdings setzt Engelke Hoffnungen auf Onay. „Es wäre toll, wenn er einen neuen Stil in die Abläufe einbringt, der mehr auf Zusammenarbeit fußt“. Obwohl der FDP-Mann im Ampel-Bündnis mitmischt, wünscht er sich eine stärkere Einbindung der Opposition. „Das hat damals Stephan Weil sehr gut gemacht, gerade bei wichtigen Themen“, berichtet Engelke. Sein Nachfolger Schostok hingegen habe „völlig in seiner eigenen Welt“ gelebt.

Bei Onay setzt Engelke auf „mehr Kompromissbereitschaft“. Es gebe „viele Schnittmengen – und er ist ja zum Glück auch kein Radikalgrüner. Ich bin mir sicher, dass wir uns immer werden einigen können“, so der FDP-Fraktionschef, der in der Ampel „weiter ein verlässlicher Partner“ sein will.

Grüne hoffen auf Umsetzung von Wahlversprechen

Auch Grünen-Fraktionschefin Freya Markowis wünscht sich einen neuen Stil in Hannovers Rat. „Ich bin nicht so gern polemisch und finde das eher unangenehm, wenn herumgebrüllt wird“, berichtet sie. Ob der Wunsch auf eine Verbesserung des Miteinanders in Erfüllung gehe, wisse sie aber nicht. „Es sind acht verschiedene Fraktionen vertreten, die ein Spektrum abbilden, das zum Teil sehr weit auseinander geht“, gibt sie zu bedenken.

Dass mit Onay ein Grüner Oberbürgermeister werde, sei eine „einmalige Situation“, mit der ihre Fraktion „noch keine Erfahrung“ habe. Markowis hofft aber, dass sich nun viele Dinge umsetzen lassen, die auch dem grünen Kandidaten im Wahlkampf wichtig waren.

„Viele gemeinsame Schnittmengen“ sehe auch die SPD-Ratsfraktion mit Onay, sagt deren Vize Lars Kelich: „Ich erwarte, dass die Zusammenarbeit mit ihm funktioniert“. Was den Umgang im Rat angehe, wolle er sich aber „keinen Illusionen“ hingeben. Zwar habe sich Scholz im Wahlkampf sehr korrekt verhalten. Das allerdings sei permanent flankiert worden „von krassen und unhaltbaren Filz-Vorwürfen“ durch die CDU-Ratsfraktion. „Der Ton macht die Musik“, findet Kelich zwar, allerdings sei es ja „für eine Demokratie gar nicht so schlecht, wenn es lebhaft zugeht und Unterschiede herausgearbeitet werden“.

CDU und Linke befürchten Filz

Skeptisch sieht Hannovers CDU-Parteichef und Ratsherr Maximilian Oppelt den neuen Oberbürgermeister. Angesichts der Wahlempfehlung der SPD für Onay befürchtet er ein „Postengeschacher“ mit den Genossen. Zuletzt habe es „nicht nach Aufbruch“, sondern mehr nach „weiter so“ ausgesehen, sagt Oppelt. Den neuen OB werde man „an seinen Taten messen“. Onay müsse jetzt beweisen, dass er in der Lage sei, „Entscheidungen zu fällen und zu führen“.

„Ich erwarte, dass aus dem rot-grünen Filz jetzt ein grün-roter Filz wird“, sagt Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz. Auch für ihn war die Wahlempfehlung der SPD für Onay „kein gutes Zeichen“. Machentanz wünscht sich, dass Onay „mehr auf die Opposition zugeht“. Zudem sollten Anträge im Rat nicht mehr „nur deshalb abgelehnt werden, weil sie von den Linken oder der CDU sind. Es sollte um die Sache gehen“, findet Machentanz.

„Auf dem Papier hat Onay nicht die Erfahrung, um eine Verwaltung zu führen“, sagt AfD-Fraktionschef Sören Hauptstein. Das müsse dieser „jetzt in der Praxis beweisen“. Hauptstein geht allerdings davon aus, dass es mit dem Grünen „deutlich mehr Verbote und Bevormundungen des Bürgers geben wird“.

